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Dün 23:58 TSİ- Asayiş G: Dün 23:59 TSİ

Kontrolden çıkan TIR devrildi: 1 yaralı

Gebze'de viraja hızlı giren TIR'ın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
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Kaza, Gebze D100 Karayolu Muallimköy Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan D-100’e dönmek isteyen Burhan Y. idaresindeki 41 D 0295 plakalı TIR, viraja hızlı girmesi sonucunda kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucunda devrilen TIR'ın dorsesi metrelerce sürüklenirken, sürücü Burhan Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Burhan Y. Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Devrilen TIR vinç yardımı ile kaldırıldı. Kaza sebebiyle D100 Karayolu bir süre trafiğe kapalı kalırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Dün 23:58 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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