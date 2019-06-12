Anadolu Efes final serisinde durumu eşitledi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko'yu normal süresi 86-86 biten maçta uzatma bölümü sonunda 101-93 yenen Anadolu Efes, durumu 1-1 yaptı. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, play-off final serisinin ikinci müsabakasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Maça hücumda ve savunmada çok etkili başlayan Fenerbahçe Beko, Melli ve Guduric'in öne çıkan performansıyla ilk yarıyı 52-40 önde tamamladı. Anadolu Efes, ikinci yarıda özellikle Micic'in etkili oyunuyla Fenerbahçe Beko'ya cevap verdi.

Son çeyreği oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın normal süresinde takımlar birbirine üstünlük kuramadı ve uzatma bölümüne geçildi. Uzatma bölümünde Fenerbahçe Beko'ya üstünlük kuran ve hata yapmayan Anadolu Efes, sahadan 101-93 galip ayrılarak final serisinde durumu 1-1'e getirdi. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin üçüncü ve dördüncü maçı, Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Seride bir sonraki karşılaşma, 13 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de yapılacak.

Micic'in performansı galibiyeti getirdi

Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, sergilediği performansla alınan galibiyette başrol oynadı. Kaydettiği 30 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olan Micic, ayrıca 6 asist ve 4 ribaunt üretti. Lacivert-beyazlı takımda ayrıca Shane Larkin 19, Bryant Dunston 15 ve Brock Motum ile Rodrigue Beaubois ise 13'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Ergin Ataman'ın galibiyet sevinci

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı. Ataman, büyük bir heyecana sahne olan müsabakadan sonra galibiyet sevincini lacivert-beyazlı taraftarlarla paylaştı. Ayrıca Anadolu Efesli oyuncular, maçın ardından tek tek bütün tribünleri dolaştı. Öte yandan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle saha ortasında iki takım oyuncuları ve teknik heyeti arasında ufak bir gerginlik yaşandı. Araya diğer oyuncuların girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.

Ataman: 16 sayı geriye düştüğümüz maçı çevirdik

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, ilk yarı Fenerbahçe Beko'nun daha iyi oynadığını belirterek, "Hücum ağırlıklı kadro ile oynadık. Doğuş'un ciddi bir sakatlığı vardı. İlk yarıda istediğimizi yapamadık. Devre arasında konuştuk. Hücumda 3 oyun kurucuyla oynadık. Fenerbahçe'nin yaptığı gibi biz de ikili oyunlar yaptık ve istediğimizi elde ettik. Güzel bir karakter gösterdik. 16 sayı geriye düştüğümüz maçı çevirdik. Oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"Küfürleri duymamak için müzik dinledim"

Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde serinin üçüncü ve dördüncü maçının oynanacağı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gidip gitmeyeceğinin sorulması üzerine şu cevabı verdi: "Türkiye Basketbol Federasyonunun disiplin yönetmeliğini inceledim. Hayretler içerisinde kaldım. Eskiden küfür olduğu zaman maçlarda 3 anons olur ve o takımlar ceza alırdı. Bu serbest bırakılmış. Altıncı ve yedinci uyarıya kadar isteyen istediği gibi küfür edebiliyormuş. Salonlarda bunu da görmüş olduk. Bastır parayı gel burada istediği kadar, istediğin kişiye küfür et. Nasıl bir disiplin yönetmeliği yayınlanmış, şaşırdım. Maç öncesi bunları duymamak için kulaklıkla çıktım ve müzik dinledim."

Obradovic: Taraftarımızın önünde güzel bir atmosferde oynayacağız

Fenerbahçe Beko'nun başantrenör Zeljko Obradovic ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, "Anadolu Efes'i tebrik ederim. Çok uzun süre iyi oynadık. Kazanma şansımız vardı. Ancak Melli'nin atışı girmedi. Maç uzatmalara gitti. Seriye evimizde devam edeceğiz. Taraftarımızın önünde güzel bir atmosferde oynayacağız." ifadelerini kullandı.