Tüpraş yönetimi dün Petrol-İş Sendikası ile bir araya geldi. 7 saat süren toplantıda 9 madde üzerinde anlaşma sağlandı. 13’üncü madde ölüm ve maluliyet ayrılması, iş kazası yada meslek hastalığı hallerinde tazminat, 24’üncü madde fazla çalışma, 25’inci madde hafta tatili, 30’uncu madde fazla çalışma ücreti, 31’inci madde hafta tatili ödenecek ücret konusu, 32’nci madde ulusal bayram ve tatil günü ödenecek ücret, 35’nci madde vardiya ve bakım primi, 42’nci madde Shut Down primi ve 43’üncü madde ilk giriş ücretinde anlaşma sağlandı. Sendika ile Tüpraş yönetimi önümüzdeki günlerde yeniden toplantı yapacak.
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TÜPRAŞ'ta olumlu gelişme
Tüpraş yönetimiyle Petrol-İş Sendikası arasında devam eden görüşmelerde olumlu bir gelişme yaşandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz