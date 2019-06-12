2 katlı evin çatısındaki yangın korkuttu

Gece saatlerinde, Başiskele Kullar Mehmetağa Mahallesi Kullar Caddesi üzerindeki Mustafa Çoban'a ait 2 katlı evin çatısında yangın çıktı. Binanın çatısından yükselen dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, binanın çatısındaki yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle bina boşaltılırken, çatıda hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili bilgi veren Mehmetağa Mahallesi Muhtarı İsmail Özkar, "Yangın elektrik kontağından çıkmış. Çünkü binanın çatısındaki arızadan dolayı elektrik direği de yandı. Allah'tan ucuz kurtardık. Yaralımız yok. Maddi hasar var ancak o da karşılanır. Sıkıntı yok" dedi.