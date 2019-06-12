Gece saatlerinde, Başiskele Kullar Mehmetağa Mahallesi Kullar Caddesi üzerindeki Mustafa Çoban'a ait 2 katlı evin çatısında yangın çıktı. Binanın çatısından yükselen dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, binanın çatısındaki yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle bina boşaltılırken, çatıda hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili bilgi veren Mehmetağa Mahallesi Muhtarı İsmail Özkar, "Yangın elektrik kontağından çıkmış. Çünkü binanın çatısındaki arızadan dolayı elektrik direği de yandı. Allah'tan ucuz kurtardık. Yaralımız yok. Maddi hasar var ancak o da karşılanır. Sıkıntı yok" dedi.
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2 katlı evin çatısındaki yangın korkuttu
Başiskele'de 2 katlı bir evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz