Volkan Özön’den umut verici açıklamalar!

14 Haziran Cuma akşamı Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan Kocaelispor’un Mali ve Olağanüstü Genel Kurulu öncesi daha önce adaylığını açıklayan Volkan Özön, Hayal Kahvesi’nde basın mensupları ile bir araya geldi. Yönetimini tanıtan Özön merak edilen birçok konuya açıklık getirirken, göreve geldiklerine transfer yasağını kaldıracaklarını belirledi, hedeflerinin mutlak şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

İSTİFA NEDENİM, ADAY OLMA NEDENİM

Özön yaklaşık 1 saat süren basın toplantısında şu ifadelere yer verdi: Bahri Bey döneminde 2 yıl boyunca güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Ancak son süreçte bazı şeyler istediğim, beklediğim gibi olmayınca ayrılma kararı aldım. Çorum maçının hemen ardından da istifa kararı aldım. Kocaelispor’a sahip çıkmak, bazı şeylerin daha iyi olacağına inandığımız için de aday oldum.

DAR ZAMANDA İYİ YOL KAT ETTİK

Kongre kararı alındıktan sonra 14 günlük bir süremiz vardı. Bunun 10 günü bayram tatiliydi. 5-6 günlük süre içerisinde hem ziyaretler, hem de yönetim çalışması yaptık. Bir yandan da haziruna çalıştık. Tüzük gereği şu anki arkadaşlarımız ile giremiyoruz. Hazirundan belirleyeceğimiz isimlerle seçime gireceğiz. Keşke böyle bir tüzük değişikliği olmasaydı. Bu durum bize en az 10-15 gün kaybettirdi.

15 KİŞİYİZ, BUNU 21’E ÇIKARACAĞIZ

Göreve gelirsek Kocaelispor’da kendi ayakları üzerinde duran bir yapı oluşturacağız. Bunu yapmak zorundayız. Bizden sonra görev alacak olan yönetimlerin de elinin rahat olması lazım. Merkez odaklı, ilçelerin de içinde olacağı bir çalışma sistemimiz olacak. Şu an 13 kişiyiz, haber beklediklerimiz var. Yönetimimizi 21 kişiye çıkaracağız. Beni onlarca kişi “Yönetimine alır mısın?” diye arıyor. Yönetimimizdeki arkadaşlarımızın maddi durumunun iyi olmasına bakıyoruz.

ASLA İNKAR EDEMEM

Evet, belli bir bütçe oluşturduk. Ancak kimse tek başına bu yükü kaldıramaz. Herkese, her kesime gideceğiz. Sürece Bahri Bey de dahil olmak üzere herkesi katacağız. Bu şehir Altay maçından beri 2. Lig’e çıkmak istiyor. İnşallah da çıkacağız. Uzatmaya gerek yok. Transferi açacağız. Hedefimiz net şampiyonluk! 5 yıllık hedefte de Süper lig istiyor. Niyetimiz halis.

İNŞALLAH SÜRPRİZ BORÇLARLA KARŞILAŞMAYIZ

Doğru, Bahri Bey Kocaelispor için önemli şeyler yaptı. Aslını inkar asla edemem. Ama sportif başarımız yok. 3 yıldır 3. Lig’deyiz. Yöneticiyken bazı şeyleri öğrenemedik. Mali işlerle ilgili Sinan Bey ile Bahri Bey konuşuyorlardı. Yarın karşımıza çıkabilecek borçları bilmiyoruz. İnşallah sürpriz borçlarla karşılaşmayız. Ama bu durum bizim transferi açmamıza engel değil.

KAPI KAPI DOLAŞIP PARA İSTEYEMEM

Bu marka içinde yönetim kurulu üyesi olmak, başkan olmak onur verici. Az önce de söyledim. Kendi kaynakları olan bir model oluşturmak için çalışmalıyız. Kapı kapı dolaşıp para isteyemem. Destek isteyeceğimiz kişilerin önüne sistemler, projeler üretmeliyiz. Mesela stadımızın etrafındaki reklam alanlarımız boş. Burada ciddi sponsorluk ve reklam geliri elde edebiliriz.

GÜVEN ORTAMI ÇOK ÖNEMLİ

Güven ortamı sağlamak çok hassas bir konu. Bahri Bey ile kentte oluşan bu ortamı sürdüreceğiz. Böyle olursa sanayiciler de sana olumlu bakabilir. Kurumsal ve onursal üyelik sistemini hayata geçireceğiz, yıllarca Kocaelispor’dan soğutulmuş iş insanlarını Kocaelispor sevdalısı yapmaya çalışacağız.

FARKINDA BİLE DEĞİLDİK

Altyapı olmazsa olmaz. Ama şu an alt yapıdan üst yapıya çıkan bir tane sporcumuz yok. Merih Demiral, Ertuğrul Ersoy, Berkan Emir, Sedat Şahintürk vs… Bunların farkında bile değildik, kaçırdık. Bu nedenle amatör kulüplerle iç içe olacağız. Daha doğru bir tabirle onlara “Baba Ocağı” olacağız. Amatör kulüplerimizden dirsek temasını kesmemeliyiz. Diyelim alt yapıya 100 bin liralık bütçe oluşturduk, oradan iyi bir futbolcu çıkardı, belki bu tek futbolcu senin yarınlarda çok daha fazla para kazanmanı sağlayacak.

BASINLA İLİŞKİLERİMİZ ÜST DÜZEY OLACAK

Önemsediğimiz konulardan birisi de basının haber alma özgürlüğü olacak. Basın sözcümüz olacak ve her hafta yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararlar aktarılacak. Genel kurullar beklenmeksizin basınla istişareler kuracağız. En kötü ayda bir kez hep birlikte olacağız, fikir alışverişinde bulunacağız. Basına ihtiyacımız var. Bizim göremediğimiz birçok şeyi basın mensupları görüyor. Tabii ki internet sitemizi işlevsel hale getireceğiz.

İADEİ İTİBAR

Eski yöneticilere iadeyi itibar yapacağız. Üyelikleri düşmüş olanlara bire bir gideceğiz. Zamanında Kocaelispor’a fayda sağlamış kişileri unutmayacağız. İsmail Kalkandelen, Sefa Sirmen gibi isimlerin oy kullanamamaları kötü bir şey. Bunu art niyetli düşünmek istemiyorum. İnsanlar unutabilir. Ben bile 2 yıllık aidatımı ödemedim. Bence yönetim üyelikten düşürülme konusunu iyi hesap edebilmeliydi. Yanlış bir karar alındı. Evet, ben de yönetimdeyim ve bu karardan haberim inanın yok.

10 ADAY DA ÇIKSA FARK ETMEZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın “Ben şahıslara değil, Kocaelispor’a destek vereceğim” diyor. Şunu çok iyi biliyoruz ki Tahir Bey, Kocaelispor’u Süper Lig’de görmek istiyor. Kendisi ile görüşmemiz olacaktır. Genel kurulda 10 aday da olsa biz ilk günkü heyecanımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

BAHRİ BEY YORULDU VE YIPRANDI

Demin de üzerinde durdum. Bahri Bey Kocaelispor için çok şey yaptı, şehre duygu verdi. Bahri Bey yönetimindeki herkes Kocaelispor hibe bütçe sağladı. Verilen paraların dönüşü yok zaten. Ama Bahri Bey yoruldu ve yıprandı, devam etmeme kararı aldı. Biz gerçekten güzel projelerle geleceğiz. Şu dar zamanda her şeyi düşünmeye gayret ediyoruz.

SUÇLULUK DUYGUSU YAŞADIĞIM İÇİN İSTİFA ETTİM

Mevcut ekip ile konuşacağız. Tabii ki görüşmeler de yapacağız. Süper Lig’e takım taşıyabilmiş isim de dahil kafamızda birkaç isim var. Aralarında İzmitli teknik adam da bulunuyor. Futbolcularımızın hepsi bizim için değerli. Bu kadroya takviyeler yapmak zorundayız. Göreve geldikten sonra bunların hepsi detaylı çalışacağız zaten. Evet, son maç olmadı. 3-0 kabul edilebilir bir sonuç değil. Burada herkesin suçu var. Zaten istifa etmemin altında yatan hususlardan birisi de bu suçluluk duygusuydu.

KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Transfer önceliğimiz ama kırmızı çizgimiz kulübün borçlanmaması. Her ay “Vergi ve SGK borcu yoktur” kağıdı gelmeden toplantı yapmayacağız. Böyle de Kocaelispor’a faydalı olabilirsiniz. Mesela şu an bile Kocaelispor’a faydam var. Ben adaylık açıklamamı yaptım ve o gün bu gündür Kocaelispor konuşuluyor. Kadınları önemsiyoruz. Kadın bir avukat arkadaşımız yönetimde. Bir kadın yöneticimiz de bizimle birlikte çalışacak.

KARARI TARAFTARIMIZ VERECEK

Taraftarsız hiçbir şey olmaz. Hodrimeydan’dan birçok taraftar arkadaşımızın telefonu bende var. Çalıştığım dönemde bir taraftarımız bile benim için “Memnun değilim” demedi. Şu da var. Kimseye “Bana oy ver” demedim. Beğenen oy verir, beğenmeyen vermez. Onun muhakemesini taraftara bırakıyorum.

İZİN VERMEYECEĞİM

Kulübümüzde sportif direktör görevlendireceğiz. İşleyişin başında o olacak. Kocaelispor’da alt yapıya iki yönetici bakıyor. Buna gerek yok. Alt yapı koordinatörü belirleyeceğiz. Görevlendirdiğimiz bu kişi raporunu sunacak, yönetim ile aradaki köprüyü kuracak. Kocaelispor store var ama çok aktif değil. Lisanslı ürünlerle ilgili açık ihale yapacağız. En çok parayı veren ihaleyi alacak. İhaleyi kazanan firma dışında hiç kimseye fason Kocaelispor ürünü satmasına izin vermeyeceğim. Bunun ile ilgili emniyet ve zabıta ile birlikte hareket edeceğim.

HAYIRLISI OLSUN

Kocaeli’yi TFF’de bizi temsil edecek bir kişi yok. Böyle birinin yaratılması için Kocaelispor Kulübü olarak el birliği ile çalışacağız. Bir yola çıktık. Evet, zor bir yola çıktık. Kısa zamanda çok yol kat ettik. Ama yapacağımız çok şeyin olduğunu iyi biliyoruz. Ben ve ekibim, genel kurulumuzun Kocaelispor camiasına hayırlar getirmesini diliyoruz. Haber - Erdem ÖVÜÇ / Foto – Ahmet AKAY

VOLKAN ÖZÖN’ÜN YÖNETİMİ

Volkan Özön – Özön Aliminyum sahibi – İş İnsanı

Haşmet Uçar – Yatsan İzmit Bölge Bayi – İş İnsanı

Yakup Ekşi – Ekcan Otomotiv – İş İnsanı

Ali Ömer Erdem – Eso Grup firması sahibi – İş İnsanı - Sanayici

Adem Aydın – Ortopedi uzmanı - 1937 Sekaspor Kulüp Başkanı

Erkan Kavan – Kavanlar Grup – İş İnsanı

Soner Şahin – Profesör Doktor – Medikal Park

Aşkın Keskin – İş İnsanı – Bobin fabrikası sahibi - Müteahhit

Nur Yavuz – Avukat

Eftal Kara – Avukat

Yaşar Arslanoğlu –Sanayici

Tayfun Yıldız – İş İnsanı - Petrolcü

Emrah Baylan – İş İnsanı – Demir Çelik

Not: Volkan Özön’ün yönetim kurulu listesi 21 kişiden oluşacak.