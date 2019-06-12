Olay gece saatlerinde İzmit Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Zemin kattaki daireden duman çıktığını görenlerin haber vermesi üzerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye duman çıkan dairenin bir odasının yandığını, evde kimsenin olmadığını belirleyerek müdahaleye başladı. Bu sırada tüm dairelerin kapısını çalan itfaiye ekipleri, binadaki herkesi teker teker dışarı çıkardı.Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ayakta tedavi uygulandı. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.