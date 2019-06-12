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İzmit Belediyesi, makam araçlarını iade etti

İzmit Belediyesi’nde kiralık makam araçları iade edildi.
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İzmit Belediyesi’nde kiralık makam araçları iade edildi. Fatma Kaplan Hürriyet’in İzmit Belediye Başkanı seçilmesinin ardından başlatılan tasarruf tedbirleri kapsamında eski başkan Nevzat Doğan döneminde başkan yardımcıları, Özel Kalem Müdürü ve meclis üyesi Mehmet Çetin’in kullandığı 7 makam aracıyla Süper Hizmet Masası’nda kullanılan 2 kango firmaya iade edildi. Makam araçlarının iade edilmesiyle birlikte kira ve yakıt dahil İzmit Belediyesi’nin ayda ortalama 50 bin lira tasarruf edeceği kaydedildi.

HEPİMİZİN CEBİNDEN ÇIKAN PARA

Başkan Hürriyet, belediyede boşa harcanan her kuruşun hepimizin cebinden çıktığını, harcanan her kuruşun yetim hakkı olduğunu belirterek “İzmit Belediye Başkanlığı görevine başladığım ilk günden itibaren öncelikli olarak gereksiz harcamaların önüne geçmek için düğmeye bastık.  Boşa yapılan harcamaların içerisinde, sayısı gereğinden çok fazla olan makam araçları yer alıyordu. İlk işimiz geçmiş dönem belediye başkanı için kiralanan makam aracını  iade etmek oldu.  Millet vekilliğimden beri kendi şahsi aracımı kullanıyorum.

ALLAH KORKUSUYLA HİZMET EDİYORUZ

Belediye başkan yardımcıları, koordinatörler için kiralanan ve mesai dışında da kendi şahsi araçlarıymış gibi kullanılan makam araçlarını iade ettik. Bundan sonra başkan yardımcılarımız dahil tüm müdürlükler ihtiyaçlarını havuzdaki araçlardan sağlayacak.  Biz Allah korkusuyla hizmet ediyoruz,  hiçbir vatandaşımızın kuruşunu boşa harcatmayacağız” şeklinde konuştu.

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