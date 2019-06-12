Üç gün önce eşi Necdet Keylan’ı kaybeden, Uğur Keylan ve İlknur Koç’un anneleri Gülden Keylan (61) bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi bugün (Çarşamab) öğle namazına müteakip Fevziye Camii'nden kaldırılarak İzmit Fethiye Köyü'nde toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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Eşinin ölümüne 3 gün dayanabildi...
Üç gün önce eşi Necdet Keylan’ı kaybeden Gülden Keylan hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz