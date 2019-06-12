Polisten kaçan hırsız 3. kattan atladı!

Alınan bilgi ve iddialara göre, dün sabah 05.00 sıralarında vitrin camını taşla kırarak 10 saniye içinde soygun yapan hırsızlık zanlıları, polisin sıkı takibi sonrasında Gebze’de yakalandı. Zanlıların kimliklerini ve adreslerini tespit eden polis, kısa süre içinde operasyon düzenledi. Polisten kaçmak için 3. kattan atlayan bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgisi olduğu iddia edilen 3 kişi yakalanırken, 2 kişinin de arandığı öğrenildi.