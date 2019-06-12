Alınan bilgi ve iddialara göre, dün sabah 05.00 sıralarında vitrin camını taşla kırarak 10 saniye içinde soygun yapan hırsızlık zanlıları, polisin sıkı takibi sonrasında Gebze’de yakalandı. Zanlıların kimliklerini ve adreslerini tespit eden polis, kısa süre içinde operasyon düzenledi. Polisten kaçmak için 3. kattan atlayan bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgisi olduğu iddia edilen 3 kişi yakalanırken, 2 kişinin de arandığı öğrenildi.
Bugün 10:10 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 10:38 TSİ
Polisten kaçan hırsız 3. kattan atladı!
Körfez Ağadere Caddesi’nde bir telefon satan iş yerini soyan hırsızlık zanlıları, Gebze’de yakalandı. Polisin gerçekleştirdiği operasyon sırasında 3. kattan atlayarak kaçmaya çalışan bir kişi ağır yaralandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz