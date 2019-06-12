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Polisten kaçan hırsız 4. kattan atladı!

Körfez Ağadere Caddesi’nde bir telefon satan iş yerini soyan hırsızlık zanlıları, Gebze’de yakalandı. Polisin gerçekleştirdiği operasyon sırasında 4. kattan atlayarak kaçmaya çalışan bir kişi ağır yaralandı.
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Alınan bilgiye göre Körfez ilçesinde 11 Haziran günü sabah saat 05: 00 sularında meydana gelen olayda Ağadere Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu dükkanının cam olan kapısını kırarak içeri giren hırsızlar, iş yerinden piyasa değeri 6 bin 500 TL değerinde 4 adet cep telefonu ve 1 adet dizüstü bilgisayar çalarak olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde iş yerinin soyulduğunu fark eden iş yeri çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve çevredeki güvenlik kameraları ile MOBESE kameralarını inceleme altına aldı.

Tedavisi devam ediyor

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kullandığı kiralık aracı takibe alan ekipler, şüphelilerin kaldığı Gebze Yenikent Mahallesi Mutlukent mevkisindeki bir eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda evde bulunan T.K. (18) ve N.K. (15) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Polislerin eve geldiğini fark eden M.K. (18) isimli şüpheli ise çaldıkları cep telefonları ve bilgisayarı 4. kattan zemine atarak peşine kendisi de atladı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen şüpheli M.K. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan şüpheli N.K. sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülürken benzer 10 farklı olaydan kaydının olduğu öğrenildi.

Çok sayıda hırsızlık olayı

Diğer şüpheli T.K.’nin ise yapılan kontrollerinde 10 farklı hırsızlık olayından kaydının olduğu ve Bursa’da 1 ve 10 Haziran tarihleri arasında girdiği iki mağazadan 230 bin TL değerinde cep telefonu, Tekirdağ’da 3 Haziran günü girdiği bir mağazadan da yüklü miktarda ep telefonu ve tablet çaldığı tespit edildi. Şüphelilerin gruplar halinde kiralık araçlarla hırsızlık yaptıkları belirlenirken olayla ilgili bir kişinin de arandığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan T.K. ve N.K. Körfez Adliyesine sevk edilirken M.K.’nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 10:10 TSİ - Asayiş

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