DemirDöküm Kombi’de bu fırsat kaçmaz!

İskarsan Mühendislik’in, DemirDöküm Yetkili Satıcı olarak müşterilerinin ısıtma, sıcak su ve soğutma ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunduklarını belirten firma sahibi Mikail Erol, düzenledikleri kampanya ile ilgili şunları söyledi:
400TL. İNDİRİM, ÜSTELİK 9 TAKSİT!
’’Eski kombinizi alıyor, yerine yerine DemirDöküm yoğuşmalı kombi veriyoruz. Bunun için 400 TL.’lik indirim yapıyoruz. Üstelik 9 taksit imkanı sağlıyoruz. Ayrıca ücretsiz keşif hizmeti veriyoruz. Kombi alırken işinizi şansa bırakmayın. DemirDöküm Kombi'nin 65 yıllık tecrübesinden yararlanın. Düşük doğalgaz tüketimli kombi önerilerimizi mutlaka alın.’’dedi.
KOMBİ ALACAKSANIZ BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!
Kampanyanın kısa bir süre daha devam edeceğini belirten Erol, değişim kampanyası haricindeki avantajlı fiyatlardan yararlanmak için bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz