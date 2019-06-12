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DemirDöküm Kombi’de bu fırsat kaçmaz!

Demirdöküm’ün yetkili satıcısı ve uzman servisi İskarsan Mühendislik’ten muhteşem kampanya… Firma eski kombinizi alıyor, yerine Demirdöküm yoğuşmalı kombi veriyor. 400 TL.’lik indirimin yanı sıra ödemede 9 taksit imkanı sağlanıyor…
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İskarsan Mühendislik’in, DemirDöküm Yetkili Satıcı olarak müşterilerinin ısıtma, sıcak su ve soğutma ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunduklarını belirten firma sahibi Mikail Erol, düzenledikleri kampanya ile ilgili şunları söyledi:

400TL. İNDİRİM, ÜSTELİK 9 TAKSİT!

’’Eski kombinizi alıyor, yerine yerine DemirDöküm yoğuşmalı kombi veriyoruz. Bunun için 400 TL.’lik indirim yapıyoruz. Üstelik 9 taksit imkanı sağlıyoruz. Ayrıca ücretsiz keşif hizmeti veriyoruz. Kombi alırken işinizi şansa bırakmayın. DemirDöküm Kombi'nin 65 yıllık tecrübesinden yararlanın. Düşük doğalgaz tüketimli kombi önerilerimizi mutlaka alın.’’dedi.

KOMBİ ALACAKSANIZ BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!

Kampanyanın kısa bir süre daha devam edeceğini belirten Erol, değişim kampanyası haricindeki avantajlı fiyatlardan yararlanmak için bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini belirtti.

Kombi kampanyası ile ilgili 0262 424 00 33 ve 0532 606 73 40 nolu telefonlardan bilgi alabilirsiniz.

Bugün 10:17 TSİ - Ekonomi

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