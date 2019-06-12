MHP eski İl Başkanı ve Milletvekili Adayı Ruhi Çavdar, sosyal medya hesabından mevcut İl Başkanı Aydın Ünlü’ye sitem etti. Çavdar, 30 yıldır faaliyette olan Cedit Mahalle Temsilciliğinin ekonomik sebeplerden dolayı kapatılmasına değindiği paylaşımının sonunda Ünlü’nün nasıl bir tutum sergileyeceğini umut ettiğini belirtti.

Çavdar’ın paylaşımı şöyle:

“Kocaeli'de aşağı yukarı 30 yıla yakındır, aralıksız fiziki varlığını sürdüren MHP Cedit Mahalle Temsilciliğinin ekonomik sebepler ile kapandığını üzüntüyle öğrendim. Tüm teşkilatlarımızın kendine ait mülkü olacağını müjdeleyerek teşkilatlarımıza umut olan Sayın İl Başkanım Aydın Ünlü beyefendinin yaşanan bu gelişmeye dur diyeceğini umut ediyorum."

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