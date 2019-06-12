31 Mart Yerel Seçimlerinde İzmit Belediyesi’nin kaybedilmesi sonrası AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve 49 kişilik il yönetimi istifa etmişti. İstifaların ardından Kocaeli İl Başkanlığına Gölcük eski Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş getirilmişti. Ellibeş göreve geldikten sonra teşkilatın nabzını tutarak istişare yolu ile il yönetimini oluşturmaya başladı. Yeni başkan Mehmet Ellibeş, 49 kişiden oluşan il yönetim kurulu üye listesini tamamlayıp genel merkeze gönderdi.

LİSTE GENEL MERKEZDE

AKP Kocaeli il binasında geçtiğimiz günlerde sürpriz toplantı gerçekleşmişti. Toplantıya AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve ilçe başkanları katılmış, toplantının ana gündem maddesi ise il yönetim listesi ve 23 Haziran İstanbul seçimleri olmuştu.

“ONAY BEKLİYORUZ”

Toplantı öncesi kısa bir açıklama yapan Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “İl yönetim listesini genel merkeze gönderdik. Onay bekliyoruz. Hafta içerisinde açıklanmasını bekliyoruz. Süreç fazla uzamayacak” ifadelerini kullandı.

4 İSİM

İl listesine Derince’den 4 ismin girdiği belirtiliyor. Bu isimler daha önce yönetimde olan Recep Demir, Şengül Karagöz ile yeni eklenen isimler Mustafa Tırpan ve Ertekin Akbulak olduğu belirtiliyor. Listenin bu hafta onaylanması bekleniyor.