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Kartepeli muhtarlara ofisleri tahsis edildi

Kartepe Belediyesi Haziran Ayı olağan meclis toplantısında alınan karar ile 25 mahalle muhtara ofisleri 5 yıl süreyle ücretsiz olarak tahsis edildi.
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Kartepe Belediyesi Haziran Ayı olağan meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında yer alan ve oy birliği ile kabul edilen madde ile 25 muhtara ofisleri 5 yıl süreyle ücretsiz olarak tahsis edildi.

BEDELSİZ TAHSİS EDİLDİ

Kartepe Belediyesi’nin 5’nci gündem maddesi olarak meclise sunulan “Kartepe Belediyesi’ne ait muhtarlık ofisi olarak kullanılan ve tahsis süreleri sona eren yerlerin ilgili muhtarlıklara bedelsiz tahsisi maddesi” kapsamında 25 muhtara ofisleri 5 yıl süreyle tahsis edildi.

25 MUHTARA ÜCRETSİZ TAHSİS EDİLEN MAHALLELER;

Derbent Mahalle Muhtarlığı,

Acısu Mahalle Muhtarlığı,

Maşukiye Mahalle Muhtarlığı,

Uzuntarla Mahalle Muhtarlığı,

İbrikdere Mahalle Muhtarlığı,

Ataşehir Mahalle Muhtarlığı,

Emekevler Mahalle Muhtarlığı,

Ertuğrul Gazi Mahalle Muhtarlığı,

Dumlupınar Mahalle Muhtarlığı,

Balaban Mahalle Muhtarlığı,

Nusretiye Mahalle Muhtarlığı,

Avluburun Mahalle Muhtarlığı,

Ketenciler Mahalle Muhtarlığı,

Karatepe Mahalle Muhtarlığı,

Pazarçayır Mahalle Muhtarlığı,

Serinlik Mahalle Muhtarlığı,

Fatih Sultan Mehmet Mahalle Muhtarlığı,

Şevkatiye Mahalle Muhtarlığı,

Arslanbey Mahalle Muhtarlığı,

Eşme Mahalle Muhtarlığı,

Uzunbey Mahalle Muhtarlığı,

Suadiye Mahalle Muhtarlığı,

Çepni Mahalle Muhtarlığı,

Ataevler Mahalle Muhtarlığı,

Köseköy Mahalle Muhtarlığı.

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