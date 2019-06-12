Mustafa Kocaman CİMER'e şikayet edildi!

Kartepe Belediyesi’nin Haziran Ayı olağan meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman başkanlığında gerçekleştirildi. Kartepe Belediyesi yeni hizmet binası meclis salonunda yapılan ilk oturumda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

BAŞKAN YARDIMCILARI ATAMALARI

Meclis toplantısında atamaları yapılan Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yaman, Orhan Akyüz ve Murat Balaban hakkında bilgi verilirken, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün "Kuzey Marmara Otoyolunun Kurtköy-Akyazı Kesimi Projesinin Uzunbey Mevkiinde değişen kamulaştırma hattı, güzergâhı değiştirilen Adapazarı-İstanbul Kuzey Geçişi Hızlı Tren Hattı Güzergâhı Projesinin ve mevcut demiryolu hattında değişen kamulaştırma sınırının planlara aktarılmasına ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında komisyonun ek süre talebi oy birliği ile kabul edildi.

MUHTARLIKLARA 5 YIL TAHSİS EDİLDİ

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün "Köseköy Mahallesi’nde uygulama imar planı değişikliği teklifi, meclis toplantı yeri değişikliği, belediye hizmet birimlerinde kullanılmak üzere araç kiralama hizmeti alımı için gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri, belediyeye ait muhtarlık ofisi olarak kullanılan ve tahsis süreleri sona eren yerlerin ilgili muhtarlıklara 5 yıl bedelsiz tahsisi, Maşukiye Mahallesi’nde uygulama imar planı değişikliği maddeleri oybirliği ile kabul edildi. Meclis gündemine alınan gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek Arşiv Müdürlüğü’nün kurulması da onaylandı.

MÜMKÜN OLMAYACAĞINI BİLİYORLAR

Meclis toplantısı sonunda kamuoyunda gündeme gelen konularla ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Geçmiş meclis toplantılarında gündeme gelen, belediye personelinin bireysel hatasından kaynaklanan rakamsal sonucun ülke genelinde gündem olması beni üzmüştür. Bu meclis salonunda bulunan herkes Kartepe Belediyesi’nde 8.5 Milyon TL’lik çiçek harcamasını mümkün olmayacağının bildiğinin farkındayım” dedi.

BU DOĞRU DEĞİLDİR

Sözlerine devam eden Belediye Başkanı Kocaman “Belediye çalışanımızın istemeden yaptığı hata ile 8.5 bin TL’lik çiçek alımı işinin 8.5 Milyon TL göstermesi ulusal gündeme hatta gazi meclise taşınması, basın mensuplarının belediyemiz tarafından aydınlatıcı basın açıklaması yapılmış olmasına rağmen mecliste kullanılması bizleri açıkçası çok üzdü. Bunun doğru olmadığını siyaset, belediyecilik, meclis üyeliği yapan herkesin bilmesi gerekiyordu” açıklamasında bulundu.

HEDEF GÖSTERİLDİ

“Bu konunun bu kadar uzatılarak art niyetsiz personel personel hedef gösterildi” diyen Belediye Başkanı Kocaman “Ancak hepimiz insanız hepimiz hata yaparız. Bende hata yapacağım, sizlerde hata yapacaksınız. Birbirimizin hatasını hoş göreceğiz. Bu konunun altını özellikle çizmek istiyorum. Burası Kartepe, burayı birlikte yönetiyoruz. Ben belediye başkanı olabilirim. Hepimiz Kartepe için çalışıyoruz. Elbette siyaset yapılacaktır. Ama bu harcamanın doğru olmadığı anlaşıldıktan sonrada gündemde tutulmaya çalışılması siyasi nezakete ve etiğe gölge düşürmektir” şeklinde konuştu.

GAZİ MECLİSİN KONUSU BU OLMAMALIDIR

Siyasetten gelen biri olarak yapılan siyaseti anlayışla karşılayabileceğini belirten Kocaman “Bunun bir ölçüsü olacağını kabul ederim. Ancak siyaset yaparken insanları zor duruma düşürecek, yada iftira atılacak konulardan uzak durulması gerektiği kanaatindeyim. Ben olsam şahsen böyle yapardım. CHP tarafından TBMM’ne taşınması beni çok üzdü. Gazi meclisin konusu bu değildir. 8.5 bin TL’lik çiçek alımıdır. Siyaset malzemesi yapılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

İLK MADALYAMI TAKTIM

“Ben ilk madalyamı taktım” diyerek sözlerine devam eden Belediye Başkanı Kocaman “Geçenlerde Eşme’de çay bahçesi için yapılan bir ihale 38 bin TL’ye bitmişti. Rakam olarak yeterli görmediğimiz için kamu menfaatini gözeterek ve yetkimizi kullanarak ihaleyi onaylamadık. İhaleyi onaylamadığım için CİMER’e şikayet edildim. Şahsım aranarak bilgi istendi. İptal sonrası tekrarlanan ikinci ihalede kiralama bedeli 38 bin TL’den 56 bin TL’ye çıktığını ifade ettim. Bizim birincil görevimiz ve sorumluluğunuz kamu kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak. Belediyemizin giderlerinde ki disiplini ve otokontrolü sağlamak kadar, gelirlerini de yasal ve hakkaniyetli olarak arttırmakla sorumluyuz” dedi.

CİMER’E ŞİKAYET EDİLDİM

“Beni tanıyanlar bilir” diyen Belediye Başkanı Kocaman “Kamu kaynaklarının bir kuruşunu bile hesap ederek harcarım. İnanın CİMER’e şikayet edildiğime üzülmüyorum. İlk madalyamı da taktım. Çok teşekkür ediyorum buna vesile olan arkadaşlara. Siyaset yaparken bir takım şeylere dikkat edilmesi gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi meclis oturumunda son derece açık ve medeni açıklamam çok farklı bir şekilde basına ve sosyal medyaya aktarıldı. Farklı anlam çıkartılmaya çalışıldı. Bundan sonra ki süreçte Kartepe’nin, Kocaeli’de en yüksek oyu alarak seçilen belediye başkanı olarak asla müsaade etmeyeceğimi ifade etmek istiyorum. İlerleyen günlerde bu kararlarımızı göreceksiniz” açıklamasında bulundu. Kartepe Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocama, CHP’li meclis üyelerine yeni hizmet binazını gezdirirken, müdürlüklerin çalışmaları hakkında bilgi verdi.