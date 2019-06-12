Milli maç heyecanı K@bin'de yaşandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2020 Avrupa Kupası elemeleri kapsamındaki İzlanda maçını Sekapark’ta bulunan K@bin’den futbolseverlerle paylaştı. Her yaştan vatandaşın coşku ve heyecanla izlediği İzlanda – Türkiye maçında A Milli futbol takımımız 2 – 1’lik skorla gruptaki ilk yenilgisini aldı.



HER YAŞTAN SEYİRCİ MİLLİ MAÇ HEYECANINI KABİNDE YAŞADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren K@abin, bir milli maçı daha Kocaelilerle buluşturdu. Sekapark’ta kurulan dev LED ekrandan İzlanda – Türkiye maçını izleyen futbolseverler, heyecanlı dakikalar yaşadı. Çocuk, genç ve yaşlı her yaş grubundan futbol severin izlediği maçta yoğun bir kitle oluştu.

TÜRKİYE ELEMELERDEKİ İLK YENİLGİSİ ALDI

EURO 2020 Avrupa Kupası Elemeleri H Grubunda mücadele eden Türkiye, ilk üç maçında hiç gol yemeden maçlarını kazanarak birinci sıraya yükselmişti. Dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaşan Türkiye, Dorukhan Toköz’ün 40’ncı dakikada attığı golüne rağmen Ragnar Sigurdson’un 21 ve 31’inci dakikalarda attığı iki golle sahadan 2-1’lik yenilgiyle ayrıldı. Türkiye, İzlanda deplasmanında aldığı yenilgiyle eleme grubu maçlarındaki ilk gollerini ve ilk yenilgisini almış oldu.