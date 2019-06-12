Kocaeli Bankası Merkez Şube geçmiş dönem müdürlerinden Erol Gülerman(83) vefat etti. Nezahat Gülerman’ın eşi, Özlem Gülerman ve Pelin Büyükgünay’ın babaları Erol Gülerman’ın cenazesi bugün (Çarşamba) ikindi namazına müteakip Fevziye Camiinden kaldırılarak Bağçeşme Mezarlığına defnedilecektir. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.