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Erol Gülerman, vefat etti

Kocaeli Bankası Merkez Şube geçmiş dönem müdürlerinden Erol Gülerman (83) vefat etti.
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Kocaeli Bankası Merkez Şube geçmiş dönem müdürlerinden Erol Gülerman(83) vefat etti. Nezahat Gülerman’ın eşi, Özlem Gülerman ve Pelin Büyükgünay’ın babaları Erol Gülerman’ın cenazesi bugün (Çarşamba) ikindi namazına müteakip Fevziye Camiinden kaldırılarak Bağçeşme Mezarlığına defnedilecektir. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

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Yorumlar

(1)
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Ersoy Kandemir - Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum,mekanı cennet olsun.

Yanıtla . 0Beğen 12 Haziran 12:37

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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