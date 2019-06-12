Vali Aksoy: 136 çölyaklı öğrenci var

Çölyak hastaları farkındalık etkinliği Valilik’te bulunan Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programa Vali Hüseyin Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Kocaeli Çölyak Hastaları Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Kuşçuoğlu Atar, çölyaklı çocuklar ve aileleri katıldı. Diyabetik ve Çölyak gibi süreğen hastalıkları taşıyan öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak adına okul kantinlerinde başlatılan projeye destek programında Vali Hüseyin Aksoy, glutensiz yemek tariflerinin olduğu yemek kitabını öğrencilere hediye etti. Program sonunda davetlilere glutensiz gıdalar ikram edildi.

ÖRNEK PROJE

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce hazırlanan çölyak farkındalık etkinliğinde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, “Sayın valimizin bu konuda gösterdiği hassasiyet çok önemli. Kendisine teşekkür ediyorum. Kocaeli gerçekten okullarda satışa sunulan glutensiz ürünlerden dolayı örnek oldu. Türkiye’de il milli eğitim müdürlerinin 70’ine yakını beni aradı. ‘Bu konuda bize yardımcı olabilir misiniz’ dendi. Geleceğimizin teminatı olan çocukların beden ve ruh sağlığının korunması çok önemlidir. Evlatlarımızın sağlıklı ve bilinçli olarak topluma katılması en önemli hedeflerimizin başında yer almaktadır” dedi.

“KATKI SAĞLAYACAK”

“Bizlere emanet edilen çocuklarımızın bireysel farklılıklarını gözeterek onların yaşamlarını kolaylaştırmak önceliklerimiz arasında yer alıyor” diyen Çelik bu bağlamda yapılan çalışmaları, “Okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte okul kantinlerinde çalışanların çölyakla ilgili bilgilenmesi çalışmaları devam ediyor. Bunun için ekonomik ve kolay tarifler için kitap hazırlandı. Burada paylaşılacak tecrübeler velilerimize ve sizlere katkı sağlayacak” ifadeleriyle açıkladı.

136 ÇÖLYAKLI ÖĞRENCİ

Kocaeli’de 136 öğrencinin çölyaklı olduğunu belirten Vali Hüseyin Aksoy, “Çölyak genetik nedenlerle ortaya çıkan ama diyetle mücadele edebileceğimiz hastalıklardan biri. Bu hastalığa yakalanmış olmak hastalığı taşıyor olmak çözümsüz bir şey değil. Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağıl okullarımız çölyak hastası olan 136 öğrencimiz var. Temel amacımız sağlıklı bir şekilde eğitim almaları, gelişmeleri ve daha iyi bir noktaya gelmeleri. Öğretmenlerimiz çalışanların daha duyarlı hale gelmesi için çalışıyoruz” dedi.

DAHA HASSAS OLUNMALI

Amaçlarının toplumun diğer kesimlerinin de duyarlı olmasına katkı sağlamak olduğunu belirten Vali Aksoy, “Önemli olan bu zorluklarla mücadele etmek. Okullarımızda bütün öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde gelişmelerine ortam sağlama gayretindeyiz. Bu noktada katkı sağlayan kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ederiz. Kantinlerimizde satılan yiyeceklerin çocuklarımızın sağlığını etkilememesi için birçok çalışma ortaya koyuyoruz. İdarecilerin ve öğretmenlerin süreğen hastalıkları olan öğrencilere daha hassas davranmaları büyük önem taşıyor” sözlerini kullandı. Ekin EKEN