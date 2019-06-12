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Yılmaz: Çocuklardan asla alışveriş yapmayın

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla sokakta çalışan çocuklara dikkat çeken İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, “Camii önlerinde, sokakta, caddelerde dilenen ve bir şeyler satmaya çalışan çocuklarla asla alışveriş yapmayın, yapanları da uyarın” dedi.
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Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ulvi Yılmaz, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla Yürüyüş Yolu üzerinde basın açıklaması gerçekleştirdi. Programda ayrıca 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü konulu, “Çocuk işçiler olmasın” temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi.

ÇOCUKLARA YARAŞIR BİR YAŞAM

Açıklamada konuşan İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, “12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü çerçevesinde her yıl çocuk işçiliğine dikkat çekiyoruz. Bu yıl da, Dünya çocuklarıyla birlikte bizim çocuklarımızın da sokaklardan tarlalardan, ağır ve tehlikeli işlerden kurtulmaları için, Dünya çocuklarına yaraşır bir yaşam ve eğitimlerini sürdürebilmeleri için çalışıyoruz. Çocuk işçiliği, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin önemli bir sorunu olarak varlığını sürdürmektedir. Çocuklar inşaatlarda, tarlalarda, fabrikalarda, maden ocaklarında hatta savaşlarda asker olarak kullanılmakta ve çalıştırılmaktadır” dedi.

ÇOCUKLARDAN ALIŞVERİŞ YAPMAYIN

Sokakta çalıştırılan çoçuklara dikkat çeken Yılmaz, “Birçok şehirde su, mendil, sakız satan, dilenen çocuklar görmekteyiz. Normal vatandaş olarak ‘Peki bizler bu konuda ne yapabilir, nasıl katkıda bulunabiliriz’ denildiğinde; camii önlerinde, sokakta, caddelerde dilenen ve bir şeyler satmaya çalışan çocuklarla asla alışveriş yapmamalıyız, yapanları da çekinmeden uyarlamalarını istiyoruz. Sokakta çalışan her çocuk istismar edilen, sömürülen çocuktur. Çocuklara verdiğimiz her kuruş, iyilik değil kötülüktür. Onları daha çok sokağa mahkum etmektedir” diye konuştu.

ÇOCUKLARIN ÇALIŞMADIĞI BİR DÜNYA

Yılmaz, “En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın, hak ettikleri sosyal ve ekonomik ortamlarda yaşayabilmeleri ve geleceğimiz açısından ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu bağlamda İl Müdürlüğü olarak çocuk işçiliğiyle mücadele konusuna dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık yaratmak amacı ile İzmit genelinde ortaokul öğrencilerine yönelik olarak “12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü” konulu, “Çocuk işçiler olmasın” temalı resim yarışması düzenlendik. Bu vesile ile çocukların çalıştırılmadığı ve istismar edilmediği bir Dünya temennisinde bulunuyoruz” dedi. Selin BECER

Resim yarışmasında dereceye girenler;

1.Melek Rüya Kahrıman- Kılıçarslan Ortaokulu

2.Hiranur Cengiz – Kılıçarslan Ortaokulu

3.Abdullah Enes Şahin – Özel Cebir Ortaokulu

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