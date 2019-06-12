Son yıllarda altyapıya eğilim gösteren Trakyaspor, bunun meyvesini U11’de şampiyon olarak aldı. Ayhan Cankurtaran ve Tacettin Mehdi yönetiminde şiir gibi futbol sergileyen mavi-beyazlı ekibin cengaverleri, sezonun son maçında Darıcaspor’u 7-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Mücadele verdiği L Grubu’nda rakip tanımayan Trakyaspor, 14 haftalık periyotta 39 puan toplarken, maçını izleyenleri de gole doyurdu. Rakip ağlara 65 gol bırakan Trakyaspor, sadece 1-0’lık skorla ilk ve tek yenilgisini aldığı Mutlukent maçında bir gol yedi.
Bugün 11:52 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:53 TSİ
Trakya U-11 kupayı kaptı
Son yıllarda altyapıya eğilim gösteren Trakyaspor, bunun meyvesini U11’de şampiyon olarak aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz