Yahyakaptan Afyon’da galibiyetlerle başladı

Afyon’da Cumhuriyet Kupası’na özel olarak davet edilen Gauik Sarman yönetimindeki Yahyakaptanspor minik takımı, ilk maçında Konyaspor karşısında ter döktü. Maçı 2-0 kazanan takım turnuvaya avantajlı başladı. Ardından Kuşadasıspor’u da aynı skorla yenen takım, ön plana çıktı. Afyon DSİ takımını da 2-1 yenen takım üçte üç yaptı.