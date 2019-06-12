Afyon’da Cumhuriyet Kupası’na özel olarak davet edilen Gauik Sarman yönetimindeki Yahyakaptanspor minik takımı, ilk maçında Konyaspor karşısında ter döktü. Maçı 2-0 kazanan takım turnuvaya avantajlı başladı. Ardından Kuşadasıspor’u da aynı skorla yenen takım, ön plana çıktı. Afyon DSİ takımını da 2-1 yenen takım üçte üç yaptı.
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Yahyakaptan Afyon’da galibiyetlerle başladı
Afyon’da Cumhuriyet Kupası’na özel olarak davet edilen Gauik Sarman yönetimindeki Yahyakaptanspor minik takımı, ilk maçında Konyaspor karşısında ter döktü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz