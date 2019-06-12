Uğur Koştur’dan Aydın’a ziyaret

İzmit Belediye Gençlik Spor Kulübü’nün yeni başkanı Uğur Koştur, ilk ziyaretini, kendisi gibi yeniden başkanlığa seçilen Murat Aydın’a yaptı. Koştur “İlk ziyaretimi, kongrede KASKF Başkanlığı görevine yeniden seçilen Murat Aydın’a yaptım. Çok verimli bir ziyaret oldu. Birçok konuda görüş alışverişinde bulunduk. Ziyaretimizde çok değerli kardeşim KASKF yönetim kurulu üyesi Ertan Demirhan da bize eşlik etti. Kendilerine başarılar diledim. Onlar da bana başarı dilediler” dedi.