İzmit Belediye Gençlik Spor Kulübü’nün yeni başkanı Uğur Koştur, ilk ziyaretini, kendisi gibi yeniden başkanlığa seçilen Murat Aydın’a yaptı. Koştur “İlk ziyaretimi, kongrede KASKF Başkanlığı görevine yeniden seçilen Murat Aydın’a yaptım. Çok verimli bir ziyaret oldu. Birçok konuda görüş alışverişinde bulunduk. Ziyaretimizde çok değerli kardeşim KASKF yönetim kurulu üyesi Ertan Demirhan da bize eşlik etti. Kendilerine başarılar diledim. Onlar da bana başarı dilediler” dedi.
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Uğur Koştur’dan Aydın’a ziyaret
İzmit Belediye Gençlik Spor Kulübü’nün yeni başkanı Uğur Koştur, ilk ziyaretini, kendisi gibi yeniden başkanlığa seçilen Murat Aydın’a yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz