Esnaflar Turnuvası Derince’de Maximum Güvenlik, Yüksek Rakım takımını 7-3 yenerek, üçte 3 yaptı. Bu galibiyetle liderliğini sürdüren takım tur atlamayı da garantiledi. Bu arada takımın gözbebeği Muhammed Akdeniz de üç maçta forma giydikten sonra, askerlik görevini yapmak üzere Elazığ’a gitti.
Bugün 11:54 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:55 TSİ
Esnaf Turnuvası’nda Maximum fırtınası
Esnaflar Turnuvası Derince’de Maximum Güvenlik, Yüksek Rakım takımını 7-3 yenerek, üçte 3 yaptı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz