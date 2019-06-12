Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:54 TSİ- Spor G: Bugün 11:55 TSİ

Esnaf Turnuvası’nda Maximum fırtınası

Esnaflar Turnuvası Derince’de Maximum Güvenlik, Yüksek Rakım takımını 7-3 yenerek, üçte 3 yaptı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Esnaflar Turnuvası Derince’de Maximum Güvenlik, Yüksek Rakım takımını 7-3 yenerek, üçte 3 yaptı. Bu galibiyetle liderliğini sürdüren takım tur atlamayı da garantiledi. Bu arada takımın gözbebeği Muhammed Akdeniz de üç maçta forma giydikten sonra, askerlik görevini yapmak üzere Elazığ’a gitti.

Bugün 11:54 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
TÜPRAŞ'ta olumlu gelişme mask
TÜPRAŞ'ta olumlu gelişme
Gebze’de Böyet de vazgeçti!.. mask
Gebze’de Böyet de vazgeçti!..
Merih Demiral yine kötülerin iyisiydi mask
Merih Demiral yine kötülerin iyisiydi
Merih’i yetiştiren KİY üretime devam ediyor!.. mask
Merih’i yetiştiren KİY üretime devam ediyor!..
A Milli Futbol Takımı gruptaki ilk mağlubiyetini aldı mask
A Milli Futbol Takımı gruptaki ilk mağlubiyetini aldı
Gölcüklü pehlivanlarımız Kırkpınar’a sıkı hazırlanıyor mask
Gölcüklü pehlivanlarımız Kırkpınar’a sıkı hazırlanıyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Darıca'da cinayet! mask
Darıca'da cinayet!
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ! mask
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ!
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım mask
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı mask
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak mask
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı

GALERİ

Körfez yağmura teslim! mask
Körfez yağmura teslim!
İzmit'te fırtına çıktı! mask
İzmit'te fırtına çıktı!
Çocuklar yağmura rağmen eğlendi mask
Çocuklar yağmura rağmen eğlendi
Tek elle hayatı örüyor mask
Tek elle hayatı örüyor
Arşiv firmasının deposu tekrar alev aldı mask
Arşiv firmasının deposu tekrar alev aldı
İzmit meclisinde neler oldu? Saniye saniye kamerada... mask
İzmit meclisinde neler oldu? Saniye saniye kamerada...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL