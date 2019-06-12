Esnaf Turnuvası’nda Maximum fırtınası

Esnaflar Turnuvası Derince’de Maximum Güvenlik, Yüksek Rakım takımını 7-3 yenerek, üçte 3 yaptı. Bu galibiyetle liderliğini sürdüren takım tur atlamayı da garantiledi. Bu arada takımın gözbebeği Muhammed Akdeniz de üç maçta forma giydikten sonra, askerlik görevini yapmak üzere Elazığ’a gitti.