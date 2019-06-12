1. Amatör U19 Futbol Ligi’nde daha ilk çıktığı maçta sakatlanan Sarımeşespor’dan Nusretiye’ye transfer edilen Mazlum Çiftçi ameliyat oldu. Kulübün sorumlusu Fatih Kıyar, genç futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bugün 11:54 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:56 TSİ
Geçmiş olsun Nusretiyeli Mazlum!..
1. Amatör U19 Futbol Ligi’nde daha ilk çıktığı maçta sakatlanan Sarımeşespor’dan Nusretiye’ye transfer edilen Mazlum Çiftçi ameliyat oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz