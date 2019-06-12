Geçmiş olsun Nusretiyeli Mazlum!..

Büyütmek için resme tıklayın

1. Amatör U19 Futbol Ligi’nde daha ilk çıktığı maçta sakatlanan Sarımeşespor’dan Nusretiye’ye transfer edilen Mazlum Çiftçi ameliyat oldu. Kulübün sorumlusu Fatih Kıyar, genç futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.