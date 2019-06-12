Geleneksel Altın Kiraz 2019 Futbol Turnuvası’na katılacak takımlar yavaş yavaş belirlenmeye başlandı. Altın Kiraz’a katılacak takımlar şunlar: Hüner Teknik, Körfez Hacı Bektaş Veli ve Cem Evi, Körfez Emniyet Müdürlüğü, Gebze Erzurumlular Derneği, Kontrat İnşaat, Vefa İnşaat, Armutlu Emlak, Koruma, FSM, Maxsimum Güvenlik, KOVspor, Özcan Pişmaniye, Kumlu Sürücü Kursu, Dilovası Belediye, Kocaeli TÜFAD, İzmit Rotary Kulübü, Körfez Muşlular Derneği, Körfez Antrenör ve Master, BFM…
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Altın Kiraz’a yoğun ilgi
Geleneksel Altın Kiraz 2019 Futbol Turnuvası’na katılacak takımlar yavaş yavaş belirlenmeye başlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz