Karamürsel’in kurtuluşu tarihi olan 4 Temmuz adına bir spor Kulübü kuruldu. Tekvandocu antrenör İsa Gündağ yönetiminde kurulan kulüp, güzel bir de logo hazırladı.
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Karamürsel 4 Temmuz Spor Kulübü de kuruldu
Karamürsel’in kurtuluşu tarihi olan 4 Temmuz adına bir spor Kulübü kuruldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz