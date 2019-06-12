Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:02 TSİ- Gündem G: Bugün 12:05 TSİ

Yok artık! Su şişesinden alkol çıktı

İstanbul Büyükçekmece’de sınava giren kız öğrencinin başına akılalmaz bir olay geldi. İddiaya göre, bir bayiden aldığı su şişesinden alkol çıkan çocuğun dedesi bayiden ve firmadan şikayetçi oldu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Akıllara durgunluk veren olay geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece’de meydana geldi. İddiaya göre, üstün zekalı öğrencilerin seçildiği Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) genel yetenek sınavına girecek olan ilköğretim 2’nci sınıf öğrencisi İ.M.O (8), sınavdan önce dedesinin bir bayiden aldığı suyu içti. Hiç açılmamış olduğu öne sürülen sudan bir yudum alan küçük kızın hemen tükürdüğünü söyleyen dedesi Hayrettin Avcı, torununa aldığı su şişesinin içinde alkol olduğunu iddia etti. Yaşanan olayın ardından gerekli yerlere şikayette bulunduğunu belirten dede Hayrettin Avcı, bayiye ve aldıkları suyun firmasına maddi ve manevi dava açacağını ifade etti.

“SUYU KOKLADIĞIMDA RAKI KOKUYORDU"

Torununun çok başarılı bir öğrenci olduğunu ve üstün zekalı öğrencileri belirlemek için yapılan sınavın ilkini geçtiğini belirten Hayrettin Avcı, 24 Mayıs tarihinde torununu bu sefer de BİLSEM Genel Yetenek sınavına götürdüğünü söyledi. Hayrettin Avcı, “Giderken çarşıdan bir bayiden ünlü bir marka su aldım. Sınava girerken suyu torunuma verdim. Torunum içeri girdiğinde bir yudum su almak için öğretmeninin yanında açmış. Öğretmeni de şahit, kapalı bir su. Çocuk 2 dakika sonra dışarı çıktı. Ben kapının önündeydim. Öğretmeni ‘Dedesi bu çocuğa ne verdin’ dedi. ‘Hocam su, bayinden aldım’ dedim. ‘Bir koklar mısın’ dedi. Suyu kokladığımda rakı kokuyordu, anason. Tabi çıldırdım. Kaymakamlığa gittim. Oradaki yazı işleri müdiresi konuyla bizzat ilgileneceğini söyledi. İlçe Tarım Müdürlüğü’ne telefon açtı. Emniyet Müdürlüğünü arayarak o bayiye yönlendirmiş. Arkasından benim öğrendiğim kadarıyla birkaç tane daha rakılı su çıkmış” dedi.

“TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM”

Bütün yasal yollara başvuracağını ve sürecin takipçisi olduğunu ifade eden dede Hayrettin Avcı, “Şişedeki numuneyi ve fişi İlçe Tarım Müdürlüğü’ne polis nezaretinde teslim ederek ifade verdim. Firma ve bayisinden şikayetçiyim. Maddi ve manevi tazminat da açacağım. Çünkü başka çocuklar bu hale gelmesin. Benim 40 günlük torunum var. Ben tesadüfen çarşı içerisinde çocuğumla gitmiş olsaydım ve mama yapmak için suya ihtiyacım olsaydı, 40 günlük bebek nasıl atlatacaktı bunu? Hadi 8 yaşındaki tükürdü, çıktı ‘Dede çok acı’ dedi. Ama psikolojisi bozuldu. 40 günlük çocuk ne anlatacaktı bana? Ben bayiden de firmadan da şikayetçiyim. Firmayı birkaç sefer aradım. Telefonuma çıkmadılar. İlk aradığımda çıktılar. Konuyu izah ettim. ‘Gelin ilgilenin’ dedim. Sonrasında telefon açıyorum ama cevap vermiyorlar” diye konuştu.

"DEDE BEN GİRMEYEYİM"

Yaşanan olaydan sonra sınavlara konsantre olamayan ve psikolojisi bozulan torununu tatile gönderdiğini söyleyen dede Avcı, “Dün tatile gönderdim. Psikolojisi çok bozuk. Hatta ikinci sınava girerken de ‘Dede ben girmeyeyim’ diye çok ısrar etti. İkna ettim götürdüm. Girdi o sınava da. Ne kadar başarılı olur bilmiyorum. Olayın üstünden kaç gün geçmesine rağmen hala daha ‘Başım dönüyor’ diyor” şeklinde konuştu. Kaynak: İHA

Bugün 12:02 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(3)
03

Izmitli - Sahte üretim alkolü, dikkat çekmemesi için su şişelerine koyuyorlar. Normalde bunları bildikleri müşterilerine satar büfeciler. Ya adam yanlışlıkla aldı, ya da bilerek aldı. Büfeci bilmediği adama bu şişeyi satmaz yoksa. Polis biraz incelerse sahte içki üreticilerine ulaşabilir.

Yanıtla . 0Beğen 12 Haziran 14:57
02

Satılmış - Dede şişeleri karıştırmış, bu çok açık, rezil olmamak için de saldırıyor!!!

Yanıtla . 0Beğen 12 Haziran 14:14
01

İzmit Li - Haberin neresinden baksan abukluk dolu, açılmamış su şişesine hangi aklı evvel firma daha pahalı olan alkol doldurur ve bunu herkesin alabileceği yere koyar, var bu haberde birşey yakında çıkar kokusu..

Yanıtla . 1Beğen 12 Haziran 12:56
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
AKP grubundan Hürriyet'e "Atatürk'e yer vermediniz" mask
AKP grubundan Hürriyet'e "Atatürk'e yer vermediniz"
Değirmendere trafiğine nefes aldıracak projede sona gelindi mask
Değirmendere trafiğine nefes aldıracak projede sona gelindi
Tunceli'den acı haber: 2 asker şehit mask
Tunceli'den acı haber: 2 asker şehit
Körfez Belediyesi'nde yeni bir müdürlük kuruldu mask
Körfez Belediyesi'nde yeni bir müdürlük kuruldu
CHP’li isim Güney’e yüklendi mask
CHP’li isim Güney’e yüklendi
ADD, Hürriyet’e kefil oldu mask
ADD, Hürriyet’e kefil oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Darıca'da cinayet! mask
Darıca'da cinayet!
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ! mask
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ!
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım mask
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı mask
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak mask
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı

GALERİ

Körfez yağmura teslim! mask
Körfez yağmura teslim!
İzmit'te fırtına çıktı! mask
İzmit'te fırtına çıktı!
Çocuklar yağmura rağmen eğlendi mask
Çocuklar yağmura rağmen eğlendi
Tek elle hayatı örüyor mask
Tek elle hayatı örüyor
Arşiv firmasının deposu tekrar alev aldı mask
Arşiv firmasının deposu tekrar alev aldı
İzmit meclisinde neler oldu? Saniye saniye kamerada... mask
İzmit meclisinde neler oldu? Saniye saniye kamerada...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL