Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:18 TSİ- Gündem G: Bugün 14:24 TSİ

İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu

İzmit Belediyesi’nde Kültür Müdürü’nün kim olduğu belli oldu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kültür Müdürlüğü görevine Gölcük Belediyesi’nden Dilek Alp getirildi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından kültür müdürlüğü görevine getirilen Alp’in önümüzdeki günlerde göreve başlayacağı kaydedildi.

DİLEK ALP KİMDİR?

1967 Beykoz, İstanbul doğumludur. 

Ankara Üniversitesi Ziraat Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı (1989), ABD Stratford Üniversitesi İşletme Mühendisliği (2005), ABD Santa Clara Üniversitesi Dünya Kadın Liderler Bölümü (2008), ABD Harvard Üniversitesi Lobicilik ve Strateji Bölümü (2012) ve İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümünde (2016) eğitim almıştır.
Birleşmiş Milletlerde Kadın Kapasite Geliştirme uzmanı, Kadın İstihdam Saha Eğitimcisi, Güney Afrika Saha Sorumlusu, İlkel Kabileler Raportörü, İnsan Hakları Gözlemcisi olarak çalışmaktadır. Halen gönüllü eğitmendir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İmar Daire Başkanlığı’nda (1990) Vadiler Proje Koordinatörü, Richard Murray Architect Assocs. Co.’da (1992) Mimar, ABD Beyaz Saray’da (2012) Kültürel Miras Uzmanı, Gölcük Belediyesi’nde Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde, Basın Yayın Müdürlüğü’nde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde, Kültür İşleri Müdürlüğü’nde Gölcük Sanat Galerisi Kurucusu ve Sorumlusu, Tarihi Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı Sorumlusu, Uluslararası Şenlik ve Sempozyumlar Koordinatörü, Somut Olmayan Kültürel Miras Uzmanı, Kırsal Kadın Projeleri ve Yerel Marka Geliştirme Sorumlusu olarak çalışmıştır. (1999’dan itibaren günümüze) Ulusal ve uluslarası dergilere düzenli makale yazmaktadır. İyi derecede İngilizce, orta derecede Osmanlıca ve İspanyolca bilmektedir.

Bugün 12:18 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
02

Nilgün Özyuva - Muhteşem bir cv...daha ne olsun

Yanıtla . 2Beğen 12 Haziran 13:09
01

Hicabi Türkoğlu - iZMİTLİLER NE KADAR DA ŞANSLI. ÜSTELİK C H P DÖNEMİNDE. KADIN BAŞKANIYLA VE EKİBİYLE...

Yanıtla . 3Beğen 12 Haziran 13:00

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi mask
AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi
AKP grubundan Hürriyet'e "Atatürk'e yer vermediniz" mask
AKP grubundan Hürriyet'e "Atatürk'e yer vermediniz"
Suriyeliler plaja giremeyecek mask
Suriyeliler plaja giremeyecek
Değirmendere trafiğine nefes aldıracak projede sona gelindi mask
Değirmendere trafiğine nefes aldıracak projede sona gelindi
Tunceli'den acı haber: 2 asker şehit mask
Tunceli'den acı haber: 2 asker şehit
Körfez Belediyesi'nde yeni bir müdürlük kuruldu mask
Körfez Belediyesi'nde yeni bir müdürlük kuruldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Darıca'da cinayet! mask
Darıca'da cinayet!
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ! mask
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ!
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım mask
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı mask
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak mask
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı

GALERİ

İzmit'te fırtına çıktı! mask
İzmit'te fırtına çıktı!
Çocuklar yağmura rağmen eğlendi mask
Çocuklar yağmura rağmen eğlendi
Tek elle hayatı örüyor mask
Tek elle hayatı örüyor
Arşiv firmasının deposu tekrar alev aldı mask
Arşiv firmasının deposu tekrar alev aldı
İzmit meclisinde neler oldu? Saniye saniye kamerada... mask
İzmit meclisinde neler oldu? Saniye saniye kamerada...
Ali Güney, Hürriyet’e "diktatör" dedi mask
Ali Güney, Hürriyet’e "diktatör" dedi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL