Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörlerinden Ömer Çubukçu, Gölcük Belediyespor antrenörlerinden Yusuf Yüksel, Rüstem Çavdar, Yusuf Tatlı, Uğur Taşdan yönetiminde yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri hazırlık çalışmaları son sürat devam ediyor. 5-6-7 Temmuz tarihlerinde yine Edirne Sarayiçi’nde yapılacak olan 658. Tarihi Kırkpınar yağlı Güreşleri için hazırlanan pehlivanlar, değişik boylarda madalyayı hedefliyor.
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Gölcüklü pehlivanlarımız Kırkpınar’a sıkı hazırlanıyor
Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörlerinden Ömer Çubukçu, Gölcük Belediyespor antrenörlerinden Yusuf Yüksel, Rüstem Çavdar, Yusuf Tatlı, Uğur Taşdan yönetiminde yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri hazırlık çalışmaları son sürat devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz