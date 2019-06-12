Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:42 TSİ- Spor G: Bugün 12:44 TSİ

İlk ziyaret Başkan Hürriyet’e

İzmit Belediyespor ve İzmit Belediye Gençlik Kulübü, olağanüstü genel kurul sonrası, yeni yönetimiyle birlikte ilk ziyaretlerini Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e gerçekleştirdi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor ve İzmit Gençlik Kulübü başkan ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileğinde bulunan Hürriyet, “Birlikte daha çok iş yapacağız” dedi.

TEK VÜCUT OLMALIYIZ

Ziyarette konuşan İzmit Gençlik Kulübü Başkanı Uğur Koştur, “Bizi bu göreve layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Basketbol takımımız Süper Lig’de çıtayı daha da yükseltecek” derken, diğer kulüp İzmit Belediyespor’un  yeni başkanı Yusuf Erenkaya da , “Hep birlikte hareket edeceğiz. Kulübümüz güzel bir rol model olacak. Gençlere amatör ruhunu aşılamamız gerekiyor. Güzel bir ekibimiz var. Bu kentte spor anlamında güzel işlere imza atacağız” şeklinde konuştu.

ORTAK HEDEFİMİZ

İzmit’te sporun daha fazla öne çıkması, milli sporcuların yetişmesini istediklerini belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de “İzmit Belediyespor ve İzmit Gençlik Kulübü’nün başkan ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum. Başkanlarımız sporun içerisinde olan ve kulüplerimize değer katacak değerli arkadaşlarımız.  Belediyemizle birlikte şehrimizde sporun daha fazla yer almasını sağlayacağız. Ortak gayemiz çok işler başarıp,  kentimizin adını sporda duyurmaktır” dedi.

İZMİT BELEDİYESPOR YÖNETİMİ:

Yusuf Erenkaya-Başkan, Suat Ceylan, Elman Demir. M. Fahrettin Aslan, Çetin Özdemir, Yavuz Acar, A. Emre Ercanlı, Necati Akkuzu, Rakıf Yel…

İZMİT BELEDİYE GENÇLİKSPOR YÖNETİMİ:

Uğur Koştur- Başkan, Özge Ulugün, Yusuf Erenkaya, Bahadır Taşer, Salih Sarıkaya, A.Emre Ercanlı, Ramazan Yıldız…

Bugün 12:42 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
TÜPRAŞ'ta olumlu gelişme mask
TÜPRAŞ'ta olumlu gelişme
Kongre tek adaylı olmayacak mask
Kongre tek adaylı olmayacak
İzlanda-Türkiye maçı Belsa'da dev ekrandan canlı yayınlanacak mask
İzlanda-Türkiye maçı Belsa'da dev ekrandan canlı yayınlanacak
Milli maç heyecanı Derince Kent Meydanında yaşanacak mask
Milli maç heyecanı Derince Kent Meydanında yaşanacak
A Milli Futbol Takımı gruptaki ilk mağlubiyetini aldı mask
A Milli Futbol Takımı gruptaki ilk mağlubiyetini aldı
Karamürsel’de gözler Yıldırım’da mask
Karamürsel’de gözler Yıldırım’da
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Darıca'da cinayet! mask
Darıca'da cinayet!
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ! mask
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ!
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım mask
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı mask
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak mask
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı

GALERİ

İzmit'te fırtına çıktı! mask
İzmit'te fırtına çıktı!
Çocuklar yağmura rağmen eğlendi mask
Çocuklar yağmura rağmen eğlendi
Tek elle hayatı örüyor mask
Tek elle hayatı örüyor
Arşiv firmasının deposu tekrar alev aldı mask
Arşiv firmasının deposu tekrar alev aldı
İzmit meclisinde neler oldu? Saniye saniye kamerada... mask
İzmit meclisinde neler oldu? Saniye saniye kamerada...
Ali Güney, Hürriyet’e "diktatör" dedi mask
Ali Güney, Hürriyet’e "diktatör" dedi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL