İlk ziyaret Başkan Hürriyet’e

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor ve İzmit Gençlik Kulübü başkan ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileğinde bulunan Hürriyet, “Birlikte daha çok iş yapacağız” dedi.

TEK VÜCUT OLMALIYIZ

Ziyarette konuşan İzmit Gençlik Kulübü Başkanı Uğur Koştur, “Bizi bu göreve layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Basketbol takımımız Süper Lig’de çıtayı daha da yükseltecek” derken, diğer kulüp İzmit Belediyespor’un yeni başkanı Yusuf Erenkaya da , “Hep birlikte hareket edeceğiz. Kulübümüz güzel bir rol model olacak. Gençlere amatör ruhunu aşılamamız gerekiyor. Güzel bir ekibimiz var. Bu kentte spor anlamında güzel işlere imza atacağız” şeklinde konuştu.

ORTAK HEDEFİMİZ

İzmit’te sporun daha fazla öne çıkması, milli sporcuların yetişmesini istediklerini belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de “İzmit Belediyespor ve İzmit Gençlik Kulübü’nün başkan ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum. Başkanlarımız sporun içerisinde olan ve kulüplerimize değer katacak değerli arkadaşlarımız. Belediyemizle birlikte şehrimizde sporun daha fazla yer almasını sağlayacağız. Ortak gayemiz çok işler başarıp, kentimizin adını sporda duyurmaktır” dedi.

İZMİT BELEDİYESPOR YÖNETİMİ:

Yusuf Erenkaya-Başkan, Suat Ceylan, Elman Demir. M. Fahrettin Aslan, Çetin Özdemir, Yavuz Acar, A. Emre Ercanlı, Necati Akkuzu, Rakıf Yel…

İZMİT BELEDİYE GENÇLİKSPOR YÖNETİMİ:

Uğur Koştur- Başkan, Özge Ulugün, Yusuf Erenkaya, Bahadır Taşer, Salih Sarıkaya, A.Emre Ercanlı, Ramazan Yıldız…