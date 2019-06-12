Merih’i yetiştiren KİY üretime devam ediyor!..

Kulübün emektar başkanı Muharrem Erdoğan açıklamasında “2018-2019 sezonunu sonlandırmış bulunmaktayız... Geride bıraktığımız sezonda Karamürsel İdman Yurdu spor kulübümüzün bu sezon elde etmiş olduğu başarılar ortadadır” dedi. Şafak şahin ise açıklamasında şu görüşlere yer verdi: Bu iş harika bir ekip işidir. Bu sezon gösterilen emek ve başarılarından dolayı saha içinde grup hocalarımız Cem Deniz Baki, Hüseyin Gülseren Nedim Küçük, Karaca Ayhan, kaleci hocamız Kasım Apatay’a, saha dışında Genel kaptan Cihan Yardım ve Başkanımız Muharrem Erdoğan’a, her konuda hep destek olan Ali Yılmaz ve Çetin Yıldız’a, her koşulda destek veren velilerimize teşekkür ederim. Yeni Hakan Arıkan’lar Merih Demiral’lar için çalışmaya devam” dedi.

KARAMÜRSEL İY’NİN BAYARILARI:

U11 (2008) Lig Şampiyonu

U12 (2007) Lig Şampiyonu

U13 (2006) Lig Şampiyonu

U 14 (2005) Lig 2. si

U15 (2004) Lig Şampiyonu

U16 (2003) Lig Şampiyonu

U17(2002)Türk. Şampiyonası