Merih’i yetiştiren KİY üretime devam ediyor!..

Kulübün emektar başkanı Muharrem Erdoğan açıklamasında “2018-2019 sezonunu sonlandırmış bulunmaktayız... Geride bıraktığımız sezonda Karamürsel İdman Yurdu spor kulübümüzün bu sezon elde etmiş olduğu başarılar ortadadır” dedi. Şafak şahin ise açıklamasında şu görüşlere yer verdi: Bu iş harika bir ekip işidir. Bu sezon gösterilen emek ve başarılarından dolayı saha içinde grup hocalarımız Cem Deniz Baki, Hüseyin Gülseren Nedim Küçük, Karaca Ayhan, kaleci hocamız Kasım Apatay’a, saha dışında Genel kaptan Cihan Yardım ve Başkanımız Muharrem Erdoğan’a, her konuda hep destek olan Ali Yılmaz ve Çetin Yıldız’a, her koşulda destek veren velilerimize teşekkür ederim. Yeni Hakan Arıkan’lar Merih Demiral’lar için çalışmaya devam” dedi.
KARAMÜRSEL İY’NİN BAYARILARI:
U11 (2008) Lig Şampiyonu
U12 (2007) Lig Şampiyonu
U13 (2006) Lig Şampiyonu
U 14 (2005) Lig 2. si
U15 (2004) Lig Şampiyonu
U16 (2003) Lig Şampiyonu
U17(2002)Türk. Şampiyonası
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz