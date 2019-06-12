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Baraj maçına karşıyız iki takıma da kupa verilsin

Körfez Gençler Birliği U 11 Futbol Takımı oynadığı 12 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik alarak U-11 Futbol Ligi E Grubu’nu lider tamamladı.
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Körfez Gençler Birliği U 11 Futbol Takımı oynadığı 12 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik alarak U-11 Futbol Ligi E Grubu’nu lider tamamladı. Oynadığı müsabakalarda 52 gol atan ekip, 4 gol yedi. En yakın rakibine 13 gol fazla fark atmasına rağmen baraj maçı oynaması gereken ekip, tepkili. Ligi aynı puanda bitiren en yakın rakibiyle şampiyonluk baraj maçı oynayacak takımda sorumlu Hamza Alyılmaz statüye tepki gösterdi.

DEĞİŞİK BİR YAKLAŞIM…

Alyılmaz açıklamasında, statünün değişmesi gerektiğini belirterek  şunları söyledi: “Şimdi şu soruları kendime soruyorum: Biz, futbol oyununun meyvesi olan golü atmak için neden çabalıyoruz.?  Ligde alınan beraberlikler değersiz mi?.. Şampiyon olabilmek için mutlak galibiyet mi gerekir?.. Beraberliğe 1 puan verilip değersiz görülüyorsa, berabere biten her maçta penaltı atışlarıyla galibi belirlememiz gerekmez mi? (Bu benim bulduğum çözüm)… Gelişim, çocuklar, gelecek, ahlak, vs.. vs.. diyen futbol duayeni ağabeylerimin laflarına karnım tok olmalı mıdır?.. Madem gol atmak değersiz, averaja bakılmıyor, puanca rakibimizle aynıyız, en ahlaki çözüm ligi aynı puan aynı galibiyet ve aynı beraberlikle bitiren iki takıma  da şampiyonluk kupasının verilmesidir… Ama görüyoruz ki, ahlaki değerler, sadece dillerinde olanlar, bu eylemin gerçekleşmesinde engeldirler… Son sözümüz: Yaşasın Körfez Gençler Birliği… Yaşasın emeğimiz..."

Bugün 12:45 TSİ - Spor

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