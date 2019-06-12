Mendil Kapmaca oyunu ilgi gördü

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Çocuk Oyunları Şenliği, Dilovası Polisan Spor Salonu’nda yapıldı. Mendil Kapmaca oyunuyla final heyecanı yaşanırken, kız erkek yarışmaları büyük çekişme içerisinde gerçekleşti. Dereceye giren okullara kupaları törenle verildi. Mendil Kapmaca oyunu için salona akın eden sporcu velileri de heyecan yaşadı. Kız ve erkek minik sporcular içerisinde, ilk üçe giren okullar kupalarını törenle aldı. Okul beden eğitimi öğretmenlerine teşekkür edildi. Yaklaşık üç hafta süren Geleneksel Çocuk oyunları şenliği sonrasında, Dilovası İlçe Spor Müdürü Murat Babaoğlu törele kupaları verdi.

DERECEYE GİREN OKULLAR:

1.M.Zeki Obdan İlkokulu

2.Şehit İzzettin İlkokulu

3.Hacı Seyit Taşan İlkokulu