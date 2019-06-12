Nuranve Şeref Kırmızı'nın biricik kızları Semra Kırmızı ile Hacerve Recep Fatihoğlu'nunyakışıklı oğulları Bilal Fatihoğlu nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımlarını attılar. Çamlık Aile Çay Bahçesi’nde gerçekleşen nişan törenine Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, CHPİl Başkanvekili Harun Yıldızlı, İYİ Parti Kartepeİlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, önceki dönem Kartepe Belediye Başkanı Şükrü Karabalık, Köseköy Mahalle Muhtarı Yaşar Aktop ve çok sayıda davetli katıldı.Nişan töreninde genç çiftin nişan kurdelelerini CHPİl Başkanvekili Harun Yıldızlı kesti.Selin BECER
Bugün 12:48 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 12:50 TSİ
Semra ve Bilal nişanlandı
CHP Kartepe İlçe Başkanı Şeref Kırmızı'nın kızı Semra Kırmızı ve Bilal Fatihoğlu,mutluluğa ilk adımını attı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz