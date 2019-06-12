Semra ve Bilal nişanlandı

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Nuranve Şeref Kırmızı'nın biricik kızları Semra Kırmızı ile Hacerve Recep Fatihoğlu'nunyakışıklı oğulları Bilal Fatihoğlu nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımlarını attılar. Çamlık Aile Çay Bahçesi’nde gerçekleşen nişan törenine Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, CHPİl Başkanvekili Harun Yıldızlı, İYİ Parti Kartepeİlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, önceki dönem Kartepe Belediye Başkanı Şükrü Karabalık, Köseköy Mahalle Muhtarı Yaşar Aktop ve çok sayıda davetli katıldı.Nişan töreninde genç çiftin nişan kurdelelerini CHPİl Başkanvekili Harun Yıldızlı kesti.Selin BECER