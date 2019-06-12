Gebze’de Böyet de vazgeçti!..

Gebzespor’da Mustafa Böyet aday olmuyor. Bünyesinde bulundurduğu Akım Metal ve Akplas gibi şirketlerle yüzlerce kişiye istihdam sağlayan ve ülke ekonomisine ciddi katkı sunan A Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Böyet’in adı, kongre öncesinde Gebzespor başkanlığı için geçiyordu. Gebzespor’un 3.Lig’de şampiyon olduğu 2005-2006 sezonunda yönetici olan, ardından bir süre başkanlık da yapan Böyet’in, cumartesi günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşecek kongre öncesi aday olma düşüncesinden vazgeçtiği öğrenildi. Gebzespor’un kurtuluşu için uygun bir başkan adayı profiline sahip olan Böyet’in, Gebze Belediyesi’nin desteğini arkasına almasına rağmen, neden aday olmaktan vazgeçtiği bilinmiyor. Cumartesi günü saat 14.00’de yapılacak kongre öncesi adaylığını açıklayan kimse yok.