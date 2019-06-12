İzmitli pehlivanlarımızın kırkpınar seferberliği!

Bir süre önce Sarısu kampını tamamlayan İzmit Belediyesporlu pehlivanlar, sıkı bir hazırlık dönemi geçirdiler. Başaltı’nda güreşecek olan Erdal Duman, yüksek bir performans sergilerken, umut oldu. Diğer boydaki pehlivanlar da iyi hazırlandı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de, güreşçi bir aileden gediği için pehlivanlara tam destek oldu.
ŞENER SAR: İYİ HAZIRLANDIK, MADALYA PEŞİNDEYİZ…
Takımın antrenörü ve eski Kırkpınar başaltı pehlivanlarından olan Şener Sar da çalışmalarla ilgili bilgi verirken “Her boyda iddialıyız. Çocuklarımız geceli gündüzlü bir çalışma yaptı. Bunun karşılığını almak istiyoruz. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız Fatma hanım, müdürümüz Mithat Ağa, kulüp başkanımız Yusuf Erenkaya’ya teşekkürler” dedi.
İŞTE KIRKPINAR’DA ER MEYDANINA ÇIKACAK ÜST BOYDAKİ PEHLİVANLARIMIZ:
ERDAL DUMAN BAŞALTI
YUNUS EMRE YAMAN BÜYÜK ORTA
EMRE DUMAN DESTE ORTA
ALİCAN TÜRK DESTE ORTA
SEÇKİN DUMAN K.ORTA B.BOY
ALPASLAN GÜÇLÜ K.ORTA B.BOY
AKIN YAZ K.ORTA B.BOY
OĞUZHAN ÜNAL K.ORTA K.BOY
MUHAMMET GÖKMEN K.ORTA K.BOY
ADEM KÜÇÜK K.ORTA K.BOY
ALPEREN ÇELEBİ K.ORTA K.BOY
FURKAN TURAN K.ORTA K.BOY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz