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İzmitli pehlivanlarımızın kırkpınar seferberliği!

658.tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 5-6-7 Temmuz’da yapılacak. İzmit Belediyeli pehlivanlarımız da Şener Sar yönetiminde iddialı hazırlandı.
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Bir süre önce Sarısu kampını tamamlayan İzmit Belediyesporlu pehlivanlar, sıkı bir hazırlık dönemi geçirdiler. Başaltı’nda güreşecek olan Erdal Duman, yüksek bir performans sergilerken, umut oldu. Diğer boydaki pehlivanlar da iyi hazırlandı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de, güreşçi bir aileden gediği için pehlivanlara tam destek oldu.

ŞENER SAR: İYİ HAZIRLANDIK, MADALYA PEŞİNDEYİZ…

Takımın antrenörü ve eski Kırkpınar başaltı pehlivanlarından olan Şener Sar da çalışmalarla ilgili bilgi verirken “Her boyda iddialıyız. Çocuklarımız geceli gündüzlü bir çalışma yaptı. Bunun karşılığını almak istiyoruz. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız Fatma hanım, müdürümüz Mithat Ağa, kulüp başkanımız Yusuf Erenkaya’ya teşekkürler” dedi.

İŞTE KIRKPINAR’DA ER MEYDANINA ÇIKACAK ÜST BOYDAKİ PEHLİVANLARIMIZ:

ERDAL DUMAN                 BAŞALTI

YUNUS EMRE YAMAN    BÜYÜK ORTA

EMRE DUMAN                   DESTE ORTA

ALİCAN TÜRK                   DESTE ORTA

SEÇKİN DUMAN                K.ORTA B.BOY

ALPASLAN GÜÇLÜ          K.ORTA B.BOY

AKIN YAZ                           K.ORTA B.BOY

OĞUZHAN ÜNAL              K.ORTA K.BOY

MUHAMMET GÖKMEN    K.ORTA K.BOY

ADEM KÜÇÜK                   K.ORTA K.BOY

ALPEREN ÇELEBİ             K.ORTA K.BOY

FURKAN TURAN               K.ORTA K.BOY

Bugün 12:57 TSİ - Spor

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