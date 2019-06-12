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‘Festival’de veda zamanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle organize edilen Voleybol Festivali’nde 2018-2019 Voleybol Sezonu Yıldız Kızlar Kategorisi grup karşılaşmaları sona ererken, mücadele eleme usulü final karşılaşmaları ile devam ediyor.