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‘Festival’de veda zamanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle organize edilen Voleybol Festivali’nde 2018-2019 Voleybol Sezonu Yıldız Kızlar Kategorisi grup karşılaşmaları sona ererken, mücadele eleme usulü final karşılaşmaları ile devam ediyor.
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8-13 Haziran 2019 tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen Voleybol Festivali’nin Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda gruplarında 1’inci ve 2’nci sırayı alan takımlar belirlendi. Yıldız Kızlar Kategorisi’nde 8 takım;11-13Haziran 2019 tarihlerinde eleme usulü final müsabakalarına kaldı.

FİNALE KALAN TAKIMLAR

Voleybol Festivali’nde 2018-2019 Voleybol Sezonu Yıldız Kızlar Kategorisi grup müsabakaları sonucunda Eczacıbaşı, Vakıfbank, Gelişim Koleji, Karşıyaka, Fenerbahçe, Karayolları, Galatasaray ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas, elemeli final müsabakalarına kalan takımlar oldu.

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