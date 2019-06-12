‘Festival’de veda zamanı

8-13 Haziran 2019 tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen Voleybol Festivali’nin Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda gruplarında 1’inci ve 2’nci sırayı alan takımlar belirlendi. Yıldız Kızlar Kategorisi’nde 8 takım;11-13Haziran 2019 tarihlerinde eleme usulü final müsabakalarına kaldı.
FİNALE KALAN TAKIMLAR
Voleybol Festivali’nde 2018-2019 Voleybol Sezonu Yıldız Kızlar Kategorisi grup müsabakaları sonucunda Eczacıbaşı, Vakıfbank, Gelişim Koleji, Karşıyaka, Fenerbahçe, Karayolları, Galatasaray ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas, elemeli final müsabakalarına kalan takımlar oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz