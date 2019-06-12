U-16’larda heyecan başladı

Bolu grup merkezinde mücadele edecek olan 41 Futbol Kulübü’nün rakipleri belli oldu. Ekibimiz ilk maçını dün akşam Zonguldak Sarayspor ile oynayacaktı.41 FK’nın ikinci maçı yarın Eskişehir Şekerspor ile olacak. Düzce’de mücadele edecek olan Harbişspor ilk maçını dün Bursa’nın dişli ekibi Araba Yatağı ile oynayacaktı. Harbişspor’un ikinci rakibi ise İstanbul Kazım Karabekir olacak. Tekirdağ Grup merkezinde mücadele edecek olan Körfez Gençlerbirliği ve Hereke’nin rakipleri dün belli olacaktı.
U-16’da kim nerede mücadele edecek:
41 Futbol Kulübü - Bolu
Körfez ve H.Yıldız -Tekirdağ
Harbişspor – Düzce
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz