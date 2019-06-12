Merih Demiral yine kötülerin iyisiydi

Milli takımın İzlanda ile oynadığı maçta tüm Türkiye heyecan yaşarken, Kocaelililer Merih Demiral sayesinde artı bir heyecan yaşadı. Karamürselli dünya yıldızımız yine de kötü takımın en iyilerinden biri olarak ön plana çıktı. Kocaelililer Merih ile bir kez daha gurur duydu.