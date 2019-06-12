Milli takımın İzlanda ile oynadığı maçta tüm Türkiye heyecan yaşarken, Kocaelililer Merih Demiral sayesinde artı bir heyecan yaşadı. Karamürselli dünya yıldızımız yine de kötü takımın en iyilerinden biri olarak ön plana çıktı. Kocaelililer Merih ile bir kez daha gurur duydu.
Bugün 12:59 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:00 TSİ
Merih Demiral yine kötülerin iyisiydi
Milli takımın İzlanda ile oynadığı maçta tüm Türkiye heyecan yaşarken, Kocaelililer Merih Demiral sayesinde artı bir heyecan yaşadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz