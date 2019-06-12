İlimizin köklü kulüplerinden biri olan KYÖD, her sene geleneksel olarak düzenlediği futbolcu seçmelerini bu yıl 15 Haziran Cumartesi günü Seka Çim Halı tesislerinde yapacak. 7-14 yaş grubu kategorisinde yer alan sporcuların katılacağı seçmeler, 3 gün sürecek. KYÖD spor koordinatörü Kenan Açıkgöz nezdinde yapılacak seçmeler sabah saat 10.00 da başlayacak.
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KYÖD’ün seçmeleri cumartesi günü yapılacak
İlimizin köklü kulüplerinden biri olan KYÖD, her sene geleneksel olarak düzenlediği futbolcu seçmelerini bu yıl 15 Haziran Cumartesi günü Seka Çim Halı tesislerinde yapacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz