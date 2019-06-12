KYÖD’ün seçmeleri cumartesi günü yapılacak

İlimizin köklü kulüplerinden biri olan KYÖD, her sene geleneksel olarak düzenlediği futbolcu seçmelerini bu yıl 15 Haziran Cumartesi günü Seka Çim Halı tesislerinde yapacak. 7-14 yaş grubu kategorisinde yer alan sporcuların katılacağı seçmeler, 3 gün sürecek. KYÖD spor koordinatörü Kenan Açıkgöz nezdinde yapılacak seçmeler sabah saat 10.00 da başlayacak.