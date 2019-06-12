Büyükakın’dan, Öztekin Kaşukci’ye önemli görev

Kocaeli Büşükşehir Belediyesi tarafından bu dönem yeni kurulan İstihdam Ofisi Başkanlığına Öztekin Kaşukci getirildi. Uzun yıllar İŞKUR müdürü olarak görev yapan Kaşukci, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından özel olarak bu görevle vazifelendirildi.

İSTİHDAMIN BAŞINA İŞİNİN EHLİ GETİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde kurulan İstihdam Ofisi Başkanlığına İŞKUR İl eski Müdürü Öztekin Kaşukci getirildi. Uzun yıllar İŞKUR müdürlüğü yapan ve görev süresince başlattığı projelerle pek çok alanda işsizler için iş imkanı sağlayan Kaşukci, Büyükşehir Beledilye Başkanı Doç. Dr.Tahir Büyükakın tarafından bu göreve getirildi.

ÖZTEKİN KAŞUKCİ KİMDİR?

1964 Kars Digor doğumlu olan Öztekin Kaşukci 1976 yılında ailesiyle Kocaeli’ye taşındı. Orta öğretim ve liseyi Derince’de bitiren Kaşukci, Anadolu Üniversitesi İşletme mezunu oldu. Kamu Yönetimi dalında yüksek lisansa devam Kaşukci, Edirne, Bursa, Bartın ve Gebze’de İŞKUR Şube Müdürlüğü yaptı. Ardından 2008-2009 yıllarında Samsun İŞKUR İl Müdürü ve ardından Kocaeli İl Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Öztekin Kaşukci evli ve 3 çocuk babası.