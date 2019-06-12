Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ilimizi temsil eden İzmit Belediye Gençlikspor takımında Uğur Koştur’un başkanlığa seçilmesiyle beraber çalışmalar hızlandı. Kentimizin basketbol ve spor duayeni Cengiz Kahraman’ın teknik menajer olarak göreve getirilmesi bekleniyor. Eski coach Erkan metin7in de Mert Köprücü’nün yerine görev alacağı söyleniyor.
Bugün 16:45 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:47 TSİ
Cengiz Kahraman menajer, Erkan Metin antrenör oluyor
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ilimizi temsil eden İzmit Belediye Gençlikspor takımında Uğur Koştur’un başkanlığa seçilmesiyle beraber çalışmalar hızlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz