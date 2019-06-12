Cengiz Kahraman menajer, Erkan Metin antrenör oluyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ilimizi temsil eden İzmit Belediye Gençlikspor takımında Uğur Koştur’un başkanlığa seçilmesiyle beraber çalışmalar hızlandı. Kentimizin basketbol ve spor duayeni Cengiz Kahraman’ın teknik menajer olarak göreve getirilmesi bekleniyor. Eski coach Erkan metin7in de Mert Köprücü’nün yerine görev alacağı söyleniyor.

Mert Köprücü