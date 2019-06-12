Suadiyespor’da Sedat Topçu dönemi

İlimizin genç ve başarılı teknik adamlarından Sedat Topçu, Süper Amatör Lig takımlarından Suadiyespor ile anlaştı. Suadiyeli olan ve Suadiyespor’un kendisi için önemli bir yerinin olduğunu ifade eden Topçu şunları söyledi:Yepyeni bir heyecan, doğup büyüdüğüm, yıllarca futbol oynadığım, başarılı sezonlar geçirdiğimSuadiyespor ile anlaştım. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.
GECEM GÜNDÜZÜM SUADİYESPOR OLACAK
Her gittiğim kulüpte bunu başardığıma inanıyorum ve şimdi daha olgun, daha tecrübeli, birikimim ile doğup büyüdüğüm yere hizmet edecek olmak büyük gurur. Suadiyeli olarak, Suadiye taraftarının, büyük abilerimin, kardeşlerimin karşısına çıkacağım. İlk maçın heyecanını yaşayıp büyük Suadiyespor’abüyük başarılar yakalatmak için gecem, gündüzüm Suadiyespor olacaktır. Beni bu göreve layık gören herkese sonsuz teşekkürler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz