ADD, Hürriyet’e kefil oldu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şubesi, geçtiğimiz gün İzmit Belediyesi’nde yaşanan Türk bayrağı ve Atatürk tartışmalarının ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. ADD Kocaeli Şube Binası’nda gerçekleştirilen açıklamaya konuşan ADD Şube Başkanı Taylan Bingöl’ün yanı sıra çok sayıda dernek üyesi de katıldı.

ATATÜRK SEVGİSİNİ KABAHAT İLAN ETTİLER

Açıklamada konuşan ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, “İzmit Belediye’sininmeclis toplantısında İzmit’e yakışmayan üzücü olaylara hep birlikte şahit olduk. Ancak şahit olduğumuz daha da önemli bir konu var ki oda; AKP Meclis Üyeleri’nin Atatürk ve Bayraktakiyesi oldu.19 Mayıs törenlerini yasakladılar,10 Kasım törenlerine seyahatteyim bahanesiyle katılmadılar, Atatürk sevgisini kabahat ilan ettiler, Atatürk anıtına çiçek koyanlara kabahatler kanunundan para cezası kestiler, Valiliklerden, Ziraat Bankası'ndan TC'yi sildiler, 600 yıllık imparatorluğun reklam arası sona erdi dediler, Andımızı yasakladılar” dedi.

HAİNİ BÜYÜKŞEHİR AĞIRLADI

Bingöl, “Türk bayrağı demeyelim, Türkiyeli bayrağı diyelim dediler. Türkçülük bölücülüktür dediler. Türk Kızılayı'nın Türk'ünü sildiler. Ulusçulukla hesaplaşma zamanı geldi dediler. Devlet televizyonu TRT'de Atatürk'e rüşvetçi dediler. Kasım'da saat 9'u 5 geçe kenefe gidin, Mustafa Kemal'in verdiği zararı Yunan yapmazdı, keşke Yunan galip gelseydi diyen, kafasında fesle dolaşan tımarhanelik vatan hainini, Cumhurbaşkanlığı sarayında tarih otoritesi, bilim adamı olarak ağırladılar. Yetmedi AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eliyle Kocaeli Kitap Fuarında ağırladılar” dedi.

ESRA ELÖNÜ’YÜ AĞIRLADILAR

Bingöl, “Bu kanın asaleti nereden geliyor? Ben asla sorulduğu zaman Türk'üm demem. Bu beni rahatsız eden bir şey. Neden Türkiyeli diyoruz. Bu da beni rahatsız ediyor. Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milleti'nindir sözü de beni rahatsız ediyor cümlelerini kuran Esra Elönü’ye Kocaeli Kitap Fuarında gençleri zehirlesin diye program yaptılar. Açılım süreci adını verdikleri utanç sürecini ilan ettiler. Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafını yasadışı ilan ettiler” diye konuştu.

ATATÜRK KALPAĞI TAKARSA ŞAŞIRMAYIZ

Bingöl, “Geçmiş dönemde, halkın seçtiği meclis üyelerinin sesinin kısılmasını destekleyen İzmit Belediyesi’nin AKP’li meclis üyelerini ve bıyık şeklinden başka dikkatimizi çeken hiçbir özelliği olmayan İzmit Belediyesi AKP Grup Başkanını bir dahaki toplantıya Atatürk Kalpağı ile mecliste görürsek hiç şaşırmayacağımızı da Kocaeli halkı ile paylaşmak isteriz” dedi.

KEFİL OLMAYI GÖREV BİLİYORUZ

Bingöl, “İzmit Halkı’nın seçtiği “Atatürk’ün Cumhuriyet Kadını” Fatma Kaplan Hürriyet’in de sorgulanacağı en son konunun Atatürk ve Türk Bayrağı olduğunu bir kez daha ifade etmekte fayda görüyor, Atatürkçülük konusunda kendisine kefil olmayı görev biliyoruz.Yapay gündemler oluşturmaya çalışarak ülkenin asıl gündemini unutturmaya çalışanlara karşı Atatürkçü Düşünce Dernekleri’nin Türkiye’nin savunma refleksi görevini aksatmayacağını bildirmekten gurur duyarız” dedi. Selin BECER