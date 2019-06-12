Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:02 TSİ- Yaşam G: Bugün 14:04 TSİ

Hasta dostları yararına sahne aldılar

İzmit’te faaliyet gösteren Yarbay Refik Cesur İlkokulu öğrencileri, bahar şenliği gösterisinden elde ettikleri gelirleri, kanser tedavisi gören arkadaşları yararına bağışladı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit’te faaliyet gösteren Yarbay Refik Cesur İlkokulu öğrencileri, bahar şenliğini gösterisini bu yıl, kanser hastası çocuklar yararına çalışan, ‘Kanser Çocuğumdan Uzak Dur Derneği’ adına gerçekleştirdi. Biletli giriş olmasına rağmen sonuna kadar dolan salonda, ilkokulu öğrencileri tarafından müzik ziyafeti verildi. Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda düzenlenen etkinliğe İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Kanser Çocuğumdan Uzak Dur Derneği Başkanı Burcu Özkan, Yarbay Refik Cesur İlkokulu Müdürü Kerim Öz ve okul öğretmenleri ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

“KAYMAKAMIMIZ ÖNERDİ”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yarbay Refik Cesur İlkokulu Müdürü Kerim Öz,” 4 yıldan beri gerçekleştirdiğimiz bahar şenliğini, bu yıl farklı bir mekanda tasarladık. Etkinliğe son iki ayda karar verdik. Kaymakamımızı ziyarete gittiğimde, bir sanat musikisi düzenleyeceğimi kendilerine arz ettim, sayın kaymakamdan bizee fikir vermesini istedim, kendileri de bana çok etkin ve yetkin olan bir dernek ismi verdi. Kanser Çocuğumdan Uzak Dur Derneği adına bir gece düzenlenmemizin daha iyi olacağını aktardı. Ben de bunun üzerine başkanımızla görüştüm, kendileri de kabul ettiler. Onun üzerine bu geceyi düzenledik. Bugün bizi burada yalnız bırakmayan başta siz değerli konuklarımız olarak, büyük emek gösteren değerli öğrencilerime teşekkürlerimi iletmek istiyorum” dedi.

“BÜYÜK EMEK VERDİLER”

Yarbay Refik Cesur İlkokulu öğrencilerinin, gösteri için yoğun emek sarf ettiğini söyleyen İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ise, “Bilindiği gibi okullarımız, öğrencilerinin performanslarını ölçmek için yıl sonu gösterileri yapıyor. Yarbay Refik Cesur İlkokulu öğrencileri de her sene yıl sonu programını başarı ile gerçekleştiriyordu. Bu sene farklı bir şey yapalım dediler, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Kanser Çocuğumdan Uzak Dur Derneği yararına sahne aldılar. Çocuklarımız, gösteri için çok emek verdi. El emeği ve göz nuru ile bugün buradalar, ben başarılı olduklarını düşünüyorum. Hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” ifadelerini kullandı.

Bugün 14:02 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Kandıra'da tekne turları başladı mask
Kandıra'da tekne turları başladı
Avukat Alper Bayraktar dünyaevine girdi mask
Avukat Alper Bayraktar dünyaevine girdi
Hürriyet hafta sonunu çok yoğun geçirdi mask
Hürriyet hafta sonunu çok yoğun geçirdi
Mavi bayraklı plajlarda bayram tatili yoğunluğu mask
Mavi bayraklı plajlarda bayram tatili yoğunluğu
Çelik, sevenleri ile buluşacak mask
Çelik, sevenleri ile buluşacak
Burcu ve Faruk mutluluğa yelken açtı mask
Burcu ve Faruk mutluluğa yelken açtı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Darıca'da cinayet! mask
Darıca'da cinayet!
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ! mask
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ!
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım mask
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı mask
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak mask
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı

GALERİ

İzmit'te fırtına çıktı! mask
İzmit'te fırtına çıktı!
Çocuklar yağmura rağmen eğlendi mask
Çocuklar yağmura rağmen eğlendi
Tek elle hayatı örüyor mask
Tek elle hayatı örüyor
Arşiv firmasının deposu tekrar alev aldı mask
Arşiv firmasının deposu tekrar alev aldı
İzmit meclisinde neler oldu? Saniye saniye kamerada... mask
İzmit meclisinde neler oldu? Saniye saniye kamerada...
Ali Güney, Hürriyet’e "diktatör" dedi mask
Ali Güney, Hürriyet’e "diktatör" dedi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL