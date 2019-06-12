Hasta dostları yararına sahne aldılar

İzmit’te faaliyet gösteren Yarbay Refik Cesur İlkokulu öğrencileri, bahar şenliğini gösterisini bu yıl, kanser hastası çocuklar yararına çalışan, ‘Kanser Çocuğumdan Uzak Dur Derneği’ adına gerçekleştirdi. Biletli giriş olmasına rağmen sonuna kadar dolan salonda, ilkokulu öğrencileri tarafından müzik ziyafeti verildi. Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda düzenlenen etkinliğe İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Kanser Çocuğumdan Uzak Dur Derneği Başkanı Burcu Özkan, Yarbay Refik Cesur İlkokulu Müdürü Kerim Öz ve okul öğretmenleri ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.



“KAYMAKAMIMIZ ÖNERDİ”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yarbay Refik Cesur İlkokulu Müdürü Kerim Öz,” 4 yıldan beri gerçekleştirdiğimiz bahar şenliğini, bu yıl farklı bir mekanda tasarladık. Etkinliğe son iki ayda karar verdik. Kaymakamımızı ziyarete gittiğimde, bir sanat musikisi düzenleyeceğimi kendilerine arz ettim, sayın kaymakamdan bizee fikir vermesini istedim, kendileri de bana çok etkin ve yetkin olan bir dernek ismi verdi. Kanser Çocuğumdan Uzak Dur Derneği adına bir gece düzenlenmemizin daha iyi olacağını aktardı. Ben de bunun üzerine başkanımızla görüştüm, kendileri de kabul ettiler. Onun üzerine bu geceyi düzenledik. Bugün bizi burada yalnız bırakmayan başta siz değerli konuklarımız olarak, büyük emek gösteren değerli öğrencilerime teşekkürlerimi iletmek istiyorum” dedi.

“BÜYÜK EMEK VERDİLER”

Yarbay Refik Cesur İlkokulu öğrencilerinin, gösteri için yoğun emek sarf ettiğini söyleyen İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ise, “Bilindiği gibi okullarımız, öğrencilerinin performanslarını ölçmek için yıl sonu gösterileri yapıyor. Yarbay Refik Cesur İlkokulu öğrencileri de her sene yıl sonu programını başarı ile gerçekleştiriyordu. Bu sene farklı bir şey yapalım dediler, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Kanser Çocuğumdan Uzak Dur Derneği yararına sahne aldılar. Çocuklarımız, gösteri için çok emek verdi. El emeği ve göz nuru ile bugün buradalar, ben başarılı olduklarını düşünüyorum. Hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” ifadelerini kullandı.