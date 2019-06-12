Senanur ve Mert mutluluk sözü verdi

Yazıcıoğlu Makina’nın sahibi Tahsin ve Nazmiye Yazıcıoğlu’nun oğlu Mert Yazıcıoğlu ile AKP Eski İlçe Yöneticisi Cavit Şimşek ve eşi Neşe Şimşek’in kızı Senanur Şimşek, mutluluğa söz keserek, dünyaevine girmeye bir adım daha yaklaştı. Değirmendere Kültür Merkezi’nde gerçekleşen nişan törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen, yönetimi, AKP Kadın Kolları Başkanı Saime Yelken, yönetimi, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkan Vekili ve Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman ile Yazıcıoğlu ve Şimşek ailesinin akrabaları katıldı.



YÜZÜKLER BAŞKANLARDAN

Nişan törenine katılanların yoğun alkışları ile ilk danslarını yapan Senanur ve Mert çiftinin nişan yüzüklerini Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu ve AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen taktı. Nişan merasiminin ardından kısa birer konuşma yapan Başkan Sezer ve Başkan Seymen evlilik müessesenin çok önemli olduğunu ifade ederek genç çifti çıkmış oldukları bu yolda ömür boyu mutluluklar dilediler. Nişan yüzüklerinin takılmasının ardından alkışlar eşliğinde nişan pastalarını kesen Senanur ve Mert çifti davetlilerle birlikte nişan boyunca eğlendiler. Genç çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.