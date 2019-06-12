Gölcük’te şenlikler başlıyor

Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğiyle bu yıl 11.si düzenlenecek olan Geleneksel Bahar Şenliği, 14, 15, 16 Haziran tarihlerinde Kavaklı Sahili’nde yapılacak. Bu yıl dolu bir programla hayata geçirileceği belirtilen şenlikler 14 Haziran Saat: 16.30’da açılış programı ile başlayacak. Kadınlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları stantlar kurarak şenlikte yer alacak.



İLK GÜN YOĞUN PROGRAM

İlk gün bando gösterisi ve açılış seremonisinin ardından, Erva Özel Eğitim Kurumu Halk Oyunları Gösterisi, Gölcük Kültür Dernekleri Platformu Zeybek Halk Oyunu Gösterisi, 18.30’da Gölcük Hayvan Hakları ve Aktivistleri Derneği Köpek Yarışması, 20.00’da ise Gölcük Musiki Derneği Türk Müziği Topluluğu Solistler Geçidi konseri katılımcıları bekleyen etkinlikler olacak.

MÜZİK ZİYAFETİ YAŞANACAK

İkinci gün programında 18.00’da Gölcük Kültür Dernekleri Platformu Sahne Sanatları Derneği Tiyatro gösterimiyle, 20.00’da Gölcük Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu Konseri yer alacak. Son gün de 20.00’da Gölcük Belediyesi Konservatuarı Halk Müziği Korosu Konseri ile şenlik programı tamamlanacak.

SEZER HERKESİ DAVET ETTİ

Şenlikler hakkında açıklama yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Bu yıl dop dolu bir programla geleneksel bahar şenliğimizi düzenleyeceğiz. Güzel bir etkinlik olacağını düşünüyor, tüm hemşehrilerimizi Kavaklı Sahili’ne bekliyoruz” dedi.