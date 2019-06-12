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Bu üniversiteye tatil yok!

Başiskele Belediyesi tarafından Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle 2017 yılında hayata geçirilen Başiskele Çocuk Üniversitesi, yaz döneminde de öğrencilerini ağarlayacak.
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Başiskele Belediyesi tarafından Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle 2017 yılında hayata geçirilen Başiskele Çocuk Üniversitesi, yaz döneminde de öğrencileri ağarlayacak. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan yaz okuluna Çocuk Üniversitesinin 1. ve 2. kademe öğrencileri ile Başiskele’de ikamet eden 8-12 yaş aralığındaki öğrenciler katılabilecek. 250 kişilik öğrenci kontenjanı olan yaz okulunda; hafta içi yapılacak eğitimler 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü başlayıp, 19 Temmuz 2019 Cuma günü sona erecek. 

SON TARİH 20 HAZİRAN

Tüm eğitim ve gezi giderleri Başiskele Belediyesi tarafından karşılanan Yaz Okuluna öğrencisini göndermek isteyen velilerin, en geç 20 Haziran 2019 Perşembe günü saat 17.00’ ye kadar (mesai saatleri içinde) Başiskele Çocuk Üniversitesi Bahçecik Merkez Kampüsü’ne bizzat gelerek “Yaz Okulu Katılım Belgesi’ni doldurmaları ve  “Etkinlik İzin Belgesi’ni imzalamaları gerekiyor.

YAZ OKULUNDA EĞİTİM VERİLECEK DERSLER

  • ESKRİM
  • MASA TENİSİ
  • OKÇULUK
  • MÜZİK-RİTİM
  • EBRU
  • KALİGRAFİ
  • RESİM
  • HEYKEL VE TASARIM
  • YAŞAM BECERİLERİ VE GÖRGÜ KURALLARI
  • AKIL OYUNLARI
  • TİYATRO

Bugün 14:05 TSİ - Eğitim

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