Söğüt’e Körfezlilerden yoğun davet

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hafta sonu ederek vatandaşların mutluluklarına ortak olmaya devam etti. Hafta sonu vatandaşların özel gün ve davetlerine katılarak genç çiftlerin nikâh törenlerini bizzat gerçekleştiren Başkan Şener Söğüt, ilk olarak Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Gamze ve Metehan çiftinin nikâhını kıydı. Başkan Söğüt, nikâh sonrasında evlilik cüzdanını gelin hanıma teslim etti.

HAYIRLI OLSUN DEDİ

Başkan Söğüt daha sonra Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde Selim ve Neslihan çiftinin nikâh merasimini gerçekleştirdi. Çiftin şahitleri arasında; Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk de yer aldı. Genç çifte mutluluklar dileyen Başkan Şener Söğüt, “Selim ve Neslihan kardeşlerimize mutluluklar, her iki aileye de hayırlı olmasını diliyorum. Mutluluğunuz bir ömür sürsün” dedi.

SÜNNETLERE KATILDI

Başkan Şener Söğüt daha sonra Çamlıtepe Mustafa Efe Kültür Merkezi’nde Arda ve Çınar'ın sünnet cemiyetine katılım sağladı. Aile yakınlarıyla sohbet eden Başkan Şener Söğüt daha sonra Körfez Belediyesi eski Meclis Üyesi Osman Gözübüyük'ün torunu, Murat Gözübüyük'ün oğlu Ahmet Selim'in sünnet cemiyetine katıldı.