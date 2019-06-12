Körfezliler kiraza doyacak

Körfez’de, geleneksel olarak düzenlenen 'Altın Kiraz Festivali', 15 Haziran Cumartesi günü saat 19.00’da kortej yürüyüşü ile başlayacak. Ağadere Caddesi’nden başlayacak ‘kortej yürüyüşü’ Tütünçiftlik Kültür Merkezi (TKM) önünde son bulacak. Ardından, Körfez Belediyesi Halk Oyunları ekibi saat 20.00’da etkinliğe katılan Körfez halkına keyifli bir akşam yaşatacak.



EKİN UZUNLAR KONSERİ

16 Haziran Pazar günü devam edecek olan 46’ıncı Altın Kiraz Festivali’nin ikinci gününde, Karadeniz müziğinin önemli seslerinden sanatçı Ekin Uzunlar, Tütünçiftlik Kültür Merkezi önündeki alanda Körfezlilerle bir araya gelecek. Konser saat 20.30’da başlayacak.

BAŞKAN SÖĞÜT’TEN DAVET

Körfez’de dolu dolu geçecek olan ‘Altın Kiraz Festivali’ ile ilgili konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “İlçemizde geleneksel olarak düzenlenen Altın Kiraz Festivalimizin bu sene 46’ıncısını yapacağız. 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceğimiz festivalimize tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.